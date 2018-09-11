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Глава ФНС подробно рассказал о налогообложении самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке во вторник, 11 сентября, рассказал о подробностях налогообложения самозанятых граждан.

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Ранее он заявил, что ставка налога для самозанятых россиян составит 4% и включит взнос на обязательное медицинское страхование. Одновременно взносы в Пенсионный фонд предлагается не делать обязательными для этих налогоплательщиков.

Мишустин уточнил в беседе с «Известиями», что будет создано мобильное приложение, которое позволит гражданину не приходить в налоговую инспекцию и не заполнять декларации.

Это является важным моментом, так как людям не хочется заполнять специальные анкеты, заниматься налоговым учетом или специальным заполнением деклараций, отметил он. Мобильное приложение позволит гражданам сканированием паспорта и собственного фото регистрироваться в качестве самозанятого.

«Самозанятый, если делать такое классическое определение, это гражданин РФ, который не имеет работодателя и производит товары или услуги самостоятельно, не посредничает», — уточнил глава ФНС. У таких граждан есть ограничения по годовому обороту, на сегодняшний день составляющая 2,4 млн рублей.

В настоящее время самозанятые обязаны платить налог на доходы физического лица (13%) или приобретать статус предпринимателя, где должны уплачивать 6% или 15% минус расходы.

Говоря о возможности налоговиков отслеживать граждан, которые зарабатывают самостоятельно, но не регистрируются, Мишустин отметил, что на сегодня эксперимент идет для добровольной подачи заявления, и напомнил, что есть конституционная обязанность граждан выплачивать налоги.

«Здесь выбор между режимами, это добровольное дело каждого гражданина, и если выберут такой режим, то это будет 4%, в которые, собственно говоря, будет автоматически вставляться взнос об обязательном медицинском образовании в фонд, но не в Пенсионный фонд», — подчеркнул глава ФНС.

Он разъяснил, что если самозанятый гражданин не будет платить взносы в Пенсионный фонд, то будет получать социальную пенсию на пять лет позже.

Новый режим заработает в четырех пилотных регионах, после этого итоги эксперимента будут проанализированы.

Накануне сообщалось, что Минэкономразвития подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Документ, в частности, предусматривает освобождение пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд РФ (ПФР).

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