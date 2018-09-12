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Осенний сезон Art BRIZ: фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку»

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Фото: пресс-служба Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку»
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Музыкальные постановки театральных коллективов со всей России покажут в Москве в рамках Третьего фестиваля «Видеть музыку» — он будет проходить в столице с 18 сентября по 14 ноября 2018.

Откроется фестиваль оперой Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки. Одно из самых востребованных произведений великого русского композитора поместят в обрамление впечатляющих декораций: зрителей ждут сложные системы из зеркал, люстра изо льда и даже специально установленный на сцене бассейн. А еще — великолепные костюмы, изысканные хоровые сцены и утонченные балетные дивертисменты. Спектакль открытия покажут в «Геликон-Опере» 18 сентября.

Однако программа фестиваля музыкальных театров не ограничивается лишь классическими произведениями. Всего в фестивале участвуют 23 коллектива, которые привезут в Москву 32 спектакля по собственному выбору. Так что во время его проведения на театральных сценах столицы можно будет увидеть постановки, созданные в самых разных жанрах и направлениях, а также мультижанровые спектакли.

Завершится фестиваль 14 ноября большим Гала-концертом в Московском музыкальном театре «Новая опера», во время которого, в том числе, будет вручена премия «ЛЕГЕНДА». Единственная премия фестиваля, она вручается только самым любимым и заслуженным деятелям музыкального театра.

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Правила Осеннего Art BRIZ – 2018 доступны по ссылке.

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