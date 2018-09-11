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Сотрудников отеля в Петербурге госпитализировали с отравлением

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Фото: Instagram/kempinskihotelmoika22
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В Санкт-Петербурге девять работников отеля «Кемпински» доставлены в Боткинскую больницу с диагнозом «кишечная инфекция». По информации пресс-службы  Роспотребнадзора по городу, в общей сложности в организации было зарегистрировано 16 случаев отравления.

Столовая при отеле закрыта. Пробы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции направлены на лабораторную экспертизу, сообщает телеканал «78». Врачи осматривают всех сотрудников, проводится дезинфекция в здании, расположенном возле Дворцовой площади и Эрмитажа.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников в Актанышском районе Татарстана. В четверг, 6 сентября, в больницу с признаками отравления госпитализировали 16 учеников 1–4-х классов общеобразовательной школы № 2.

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