Сотрудников отеля в Петербурге госпитализировали с отравлением

В Санкт-Петербурге девять работников отеля «Кемпински» доставлены в Боткинскую больницу с диагнозом «кишечная инфекция». По информации пресс-службы Роспотребнадзора по городу, в общей сложности в организации было зарегистрировано 16 случаев отравления.

Столовая при отеле закрыта. Пробы сырья, полуфабрикатов, готовой продукции направлены на лабораторную экспертизу, сообщает телеканал «78». Врачи осматривают всех сотрудников, проводится дезинфекция в здании, расположенном возле Дворцовой площади и Эрмитажа.

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников в Актанышском районе Татарстана. В четверг, 6 сентября, в больницу с признаками отравления госпитализировали 16 учеников 1–4-х классов общеобразовательной школы № 2.