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Дело по факту массового отравления школьников возбудили в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников в Актанышском районе Татарстана.

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В четверг, 6 сентября, в Актанышскую больницу с признаками отравления госпитализировали 16 учеников 1–4-х классов МБОУ «Актанышская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов», сообщалось на сайте Следственного комитета по Татарстану.

«Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал ТАСС представитель следственных органов.

В территориальном управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь может идти о кишечной инфекции, гастроэнтерите.

Отмечается, что дети почувствовали сильные боли в животе накануне вечером, утром в четверг они массово обратились в больницу.

В августе следователи проверили детский лагерь в Омской области, где отравились 13 подростков. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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