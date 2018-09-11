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Швеция допустила закупку мусора у России

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Швеция может начать закупать мусор у России, тем более что обе страны активно сотрудничают в области переработки отходов, заявил шведский посол в Москве Петер Эриксон.

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«Не знаю, однако это не исключено. Пока мы покупаем мусор у Италии, Англии и Норвегии», — приводит его слова «РИА Новости»

Как подчеркивает дипломат, это «хорошая и важная» сфера сотрудничества между государствами. 

Он добавил, что в 70-х годах XX века в Швеции была такая же  ситуация с мусором, как сейчас в России, но со временем шведам удалось выработать «комплексный подход» к его утилизации. 

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий раздельный сбор мусора, который вступит в силу с 1 января 2019-го. Уже сейчас заключены контракты на создание инфраструктуры для сортировки, транспортировки и переработки отходов.

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