Швеция допустила закупку мусора у России

Швеция может начать закупать мусор у России, тем более что обе страны активно сотрудничают в области переработки отходов, заявил шведский посол в Москве Петер Эриксон.

«Не знаю, однако это не исключено. Пока мы покупаем мусор у Италии, Англии и Норвегии», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркивает дипломат, это «хорошая и важная» сфера сотрудничества между государствами.

Он добавил, что в 70-х годах XX века в Швеции была такая же ситуация с мусором, как сейчас в России, но со временем шведам удалось выработать «комплексный подход» к его утилизации.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий раздельный сбор мусора, который вступит в силу с 1 января 2019-го. Уже сейчас заключены контракты на создание инфраструктуры для сортировки, транспортировки и переработки отходов.