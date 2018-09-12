Российские школьники примут участие в мировом конкурсе изобретений

Российские школьники представят свои технические разработки на V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award – IYIA 2018), которая пройдет с 19 по 22 сентября в Индонезии, на острове Бали. Международная выставка, организованная при поддержке Международной федерации ассоциаций изобретателей (IFIA), включает и проведение Международного конкурса. В рамках этого конкурса россияне поборются со сверстниками из Китая, Японии, Кореи, Хорватии, Индонезии, Турции и других стран за медали в области технических разработок. Всего в мероприятии участвуют более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет.

Россию на международной арене представят 17 молодых изобретателей из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска, Сарова и других городов России. Они покажут свои проекты в самых разных областях знаний. Одними из самых популярных направлений стали робототехника и искусственный интеллект. В частности, юные инженеры развивают беспилотные технологии в транспорте. Основной задачей Глеба Горькаева и Максима Бушуева из Сарова является максимальная безопасность водителя и пассажиров. Они создали умный помощник автомобиля на беспилотном управлении. Начинался проект с программы, распознающей дорожные знаки, а пришел к использованию нейронных сетей для системы контроля усталости водителя. Сети распознают частоту моргания человека.

Умный помощник роботизированного автомобиля

В схожем направлении, но с совершенно иным техническим воплощением работала Индира Каллимулина. Основная идея ее закрепляющегося на ушной раковине устройства в том, чтобы при наклоне головы в ту или иную сторону раздавался звуковой сигнал. Он должен предупредить человека за рулем о надвигающей сонливости или предотвратить засыпание.

Беспилотными в будущем обещают сделать не только машины, но и морские суда, и даже летательные аппараты. Александр Дудков из Нижнего Новгорода сконструировал парус-крыло для автономного плавающего беспилотника. По планам изобретателя, оно будет осуществлять мониторинг морских акваторий, а благодаря солнечным батареям плавать без подзарядки и замены аккумуляторов. Земляк Александра, Владимир Крупа, тоже выбрал морскую тему, разработав экобот для очистки водоемов от мусора. А вот Данил Кабанов предпочел воздушную стихию, создав проект беспилотного летательного аппарата для радиационной разведки.

Беспилотный парусник на солнечной батарее

Направление робототехники развивали Александр Бабушкин из Читы и команда москвичей — Дмитрий Затекин и Владимир Кирилленко. Александр создал особый ящик для пожертвований, а изобретатели из столицы — робота для обслуживания торговых автоматов.

Не менее популярным направлением стала у молодых изобретателей «новая энергетика». Житель Кабардино-Балкарии Тамерлан Нагоев решил разобраться с проблемой обеспечения электроэнергией труднодоступных районов. Молодой человек создал мобильную мини-гидроэлектростанцию, работающую на автомобильном шасси. Установка погружается в водный поток на заданную глубину и перерабатывает мощь течения в электроэнергию. Причем с обслуживанием и транспортировкой ГЭС может справиться один человек. Идею использовать силу воды обдумала и Ксения Беляева. Разработанная девушкой установка преобразует энергию волн в электричество.

Мини-гидроэлектростанция, с обслуживанием которой способен справиться один человек

Часть работ российских школьников направлена на повышение бытового комфорта. Например, задумка Глеба Воронова — мыльница, где мыло не размокает от воды. С помощью магнитной силы оно левитирует над подставкой и таким образом не прилипает к ней.

С бытовыми проектами выступили Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, Глеб Харченко, Роман Хисматулин, Мария Яушкина, а также самые юные участники Денис Целиков и Анна Ряскина. Ими предложена автоматическая система очистки стекол на очках, прототип холодильника на углекислом газе, умный дом для животных, устройство помощи слабовидящим и аппарат для дезинфекции зубных щеток.

Очки, которым не страшен ни дождь, ни снег

Некоторые из участников уже подали заявки на регистрацию изобретений — например, Инсаф Салахов, придумавший способ тушения пожара с помощью эластичных капсул. Важность подтверждения прав на интеллектуальную собственность подчеркивает Юрий Кузнецов, член международного жюри конкурса, управляющий партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры», предоставившей школьникам возможность участия в составе российской делегации.

— Разработки детей особенно уязвимы в отношении защиты интеллектуальной собственности. История знает примеры, когда отечественные изобретения утекали за рубеж на этапе идей. Наша миссия — не допустить таких потерь для будущих звезд российской науки и инженерного дела. Также, сейчас мы ведем переговоры о проведении следующего конкурса в России, — говорит Юрий Кузнецов.

Среди проектов, посвященных робототехнике, физике, химии, автоматике и искусственному интеллекту, выделяется изобретение Вячеслава Астафьева. Его изобретение посвящено агротехнологиям. Семиклассник создал универсальную сеялку для облегчения труда жителей сельской местности, дачников и пожилых людей. Модель Вячеслава дешевая, простая в изготовлении и удобная в использовании.

Универсальная сеялка

Общение молодых изобретателей с представителями зарубежной науки и технологий позволит обменяться профессиональным опытом, расширить область знаний и наладить контакты для развития своих проектов. Международная выставка содействует продвижению инновационных идей и может стать началом карьеры для талантливых школьников.