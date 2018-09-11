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Вандалы испортили новую Аллею городов воинской славы в Ельце

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В Липецкой области вандалы осквернили Аллею городов воинской славы, которую открыли минувшим летом в городе Елец. Действия хулиганов зафиксировала камера видеонаблюдения. 

Посетители сквера Ани Гайтеровой ночью вырвали из земли таблички с названиями городов и выбросили их в урну. Одну табличку вандалы похитили. Заявление о произошедшем направлено в полицию.

Аллею из 45 деревьев высадили летом во время съезда союза городов воинской славы. Целью ее создания является сохранение памяти о бесчисленных жертвах боевых действий, отмечает Lipetskmedia

В августе трех огромных матрешек установили неподалеку от Кургана в Брянске. Фигуры сразу же приковали цепями к деревьям, чтобы обезопасить от воров или от вандалов.

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