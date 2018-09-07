Постеры с фильмом о лидере националистов на Украине залили красной краской

Вандалы облили красной краской постеры фильма о предводителе националистического движения на Украине Симоне Петлюре, установленные на кинотеатрах имени Маяковского и имени Довженко в Запорожье. Об этом сообщил руководитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Мы считаем этот прецедент очень опасным, ведь в прокат выходит еще немало украинских фильмов на важные исторические темы, и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты», — написал он в соцсети Facebook.

Глава ведомства отметил, что из-за акции кинотеатры могут отказаться от показа фильма «Тайный дневник Симона Петлюры», снятого при поддержке Госкино. Картина вышла в прокат на Украине 6 сентября. Ильенко также заявил, что Госкино будет добиваться принятия мер в связи с этим происшествием сотрудниками министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Симон Петлюра добивался независимости республики в 1917–1921 годах и вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, а также с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Красная армия не освободила окончательно Украину. Лидер националистического движение известен жестокими расправами со всеми несогласными и массовыми еврейскими погромами.

6 сентября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий лозунг «Слава Украине!» как официальное приветствие в армии. Вместе с тем замглавы МВД республики Владимир Троян сообщил, что его также будут использовать в качестве приветствия среди полицейских. Этот возглас с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) под предводительством Степана Бандеры весной 1941 года.