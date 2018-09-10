Ростовское предприятие не выплатило налоги на 30 млн рублей

В Ростовской области бывшего гендиректора «Ростовшахтстроя» обязали вернуть государству 30 млн рублей неуплаченных налогов. Такое решение принял суд.

Руководитель предприятия в 2014–2015 годах не платил налог на доходы физических лиц. Нарушения установила прокуратура. Теперь мужчине нужно заплатить полностью всю сумму, пишет RostovGazeta.

В июне в Самарской области был вынесен приговор в отношении директора и главного бухгалтера компании. Они осуждены за уклонение от налогов на сумму более 397 млн рублей.