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Ростовское предприятие не выплатило налоги на 30 млн рублей

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В Ростовской области бывшего гендиректора «Ростовшахтстроя» обязали вернуть государству 30 млн рублей неуплаченных налогов. Такое решение принял суд.

Руководитель предприятия в 2014–2015 годах не платил налог на доходы физических лиц. Нарушения установила прокуратура. Теперь мужчине нужно заплатить полностью всю сумму, пишет RostovGazeta.

В июне в Самарской области был вынесен приговор в отношении директора и главного бухгалтера компании. Они осуждены за уклонение от налогов на сумму более 397 млн рублей.

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