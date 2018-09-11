Эхо экономического чуда

В течение последних 17 лет Китай глубоко интегрировался в между­народную торговую систему, стал од­ним из самых значительных игроков. В нашей подборке высказывания экс­пертов, представителей ВТО о том, что удалось достичь и как оценивается вся проделанная работа на международ­ном уровне.

Генеральный директор ВТО Ро­берту Азеведу: «С тех пор как Китай вступил в ВТО в 2001 году, роль Китая в этой организации значительно уве­личилась. Экспорт поднялся в семь раз, а импорт — в шесть раз, что сви­детельствует о том, что Китай глубоко интегрирован в международную тор­говую систему и стал активно способ­ствовать продвижению международ­ной торговли. Китай способствовал не только росту мировой экономики, но в первую очередь быстро развил внутреннюю экономику страны. Ши­рокая общественность от этого толь­ко в выигрыше — Китай успешно вывел 700 миллионов человек из бедности, это огромное достижение».

Председатель отдела по обзору торговой политики ВТО Элой Ла­уру: «Будучи одной из крупнейших торговых стран в мире, а также од­ной из крупнейших стран назначения прямых иностранных инвестиций, торговая политика Китая оказывает непосредственное влияние на миро­вую экономику. Члены ВТО призыва­ют Китай играть более активную роль в рамках многосторонней торговой си­стемы, позиция Китая должна быть со­размерна с ее долей участия в между­народной торговле».

Посол полномочного представи­тельства ЕС при ВТО Марк Ванхеке­лен: «Достижения экономического развития Китая воистину великолеп­ны, на протяжении долгого време­ни государство поддерживает очень высокие темпы роста, создав «эконо­мическое чудо». Китай является хра­нителем многосторонней торговой си­стемы, и ЕС желает сотрудничать с КНР с целью поддержания системы между­народной торговли, основанной на чет­ких правилах, добавив импульс роста международной экономики. Китай яв­ляется одним из крупнейших торговых партнёров ЕС и второй по величине экономикой мира. Европейский союз надеется на укрепление сотрудниче­ства с Китаем для совместной защиты механизмов многосторонней торговой системы и эффективного решения су­ществующих проблем односторонно­сти и торгового протекционизма».

Посол постоянного представи­тельства Чада в ВТО Бамага Малом: «КНР, будучи солидным участником многосторонней торговой системы, является непоколебимым защитни­ком стандартов ВТО. Китай применя­ет практичные меры для содействия созданию открытой, прозрачной, ком­плексной и справедливой многосто­ронней торговой системы, вкладывая китайскую мудрость в совершенство­вание глобального управления. С 2009 года Китай является крупнейшим экс­портным рынком для наименее разви­тых стран, поглощая пятую часть все­го их экспорта.

Посол постоянного представи­тельства Пакистана в ВТО Саид Та­зил Шах: «С момента вступления в ВТО Китай строго выполнял свои обяза­тельства и приверженность ВТО, по­стоянно содействовал либерализации торговли, инвестиций и упрощению торговых процедур. Также Китай по­мог другим развивающимся странам вступить в ВТО и оказал существен­ную техническую поддержку в рамках программы сотрудничества Южной Америки и Африки. На фоне серьезных вызовов, стоящих перед системой мно­госторонней торговли, Китаю следует играть более активную роль в рамках сотрудничества ВТО.

Сегодня Китай является ведущим членом ВТО в вопросе продвижения дискуссии по упрощению инвестиций. Аналогичным образом Китай играет огромную роль в развитии электрон­ной торговли. Электронная торговля серьезно поспособствовала развитию экономики Китая, так что он оказывает всестороннюю поддержку другим чле­нам ВТО и содействует развитию элек­тронной торговли в развитых и разви­вающихся странах».

Старший научный сотрудник Ки­тайско-американского исследова­тельского центра Сураб Гупта: «Ки­тай присоединился к ВТО 11 декабря 2001 года. Он не только сыграл актив­ную роль в продвижении многосторон­ней торговой системы в рамках ВТО, но и внес важный вклад в глобальный экономический рост. Это красноречиво свидетельствует о преимуществах ре­формы Китая и его открытости, а так­же о преимуществах многосторонне­го подхода. Стоит также отметить, что вступление Китая в ВТО не поставило Соединенные Штаты в невыгодное по­ложение. Напротив, Соединенные Шта­ты стали одним из крупнейших бенефи­циаров присоединения Китая. Средняя ставка на ввоз продукции китайского происхождения упала с 15% в 2001 году до нынешнего значения. За последние 10 лет экспорт американских товаров на китайский рынок увеличился на 86%.

С учетом соответствующих поста­новлений, принятых ВТО на основе механизмов урегулирования споров, Китай всегда тщательно соблюдал про­цедуры ВТО. Ни один торговый партнер не взывал к контрмерам против Китая на основании несоблюдения арбитраж­ного решения в соответствии с догово­ренностью об урегулировании споров.

Китай всегда соблюдал правила Всемирной многосторонней торго­вой системы. Заглядывая в будущее, поскольку Китай превращается из тор­говой державы в крупную торгово-ин­вестиционную страну, Китай должен играть активную роль в формулиро­вании правил, оказывать содействие в глобальном инвестиционном процес­се, а также стимулировать экономиче­ский порядок — более справедливый и равноправный».