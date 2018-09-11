Эхо экономического чуда
В течение последних 17 лет Китай глубоко интегрировался в международную торговую систему, стал одним из самых значительных игроков. В нашей подборке высказывания экспертов, представителей ВТО о том, что удалось достичь и как оценивается вся проделанная работа на международном уровне.
Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу: «С тех пор как Китай вступил в ВТО в 2001 году, роль Китая в этой организации значительно увеличилась. Экспорт поднялся в семь раз, а импорт — в шесть раз, что свидетельствует о том, что Китай глубоко интегрирован в международную торговую систему и стал активно способствовать продвижению международной торговли. Китай способствовал не только росту мировой экономики, но в первую очередь быстро развил внутреннюю экономику страны. Широкая общественность от этого только в выигрыше — Китай успешно вывел 700 миллионов человек из бедности, это огромное достижение».
Председатель отдела по обзору торговой политики ВТО Элой Лауру: «Будучи одной из крупнейших торговых стран в мире, а также одной из крупнейших стран назначения прямых иностранных инвестиций, торговая политика Китая оказывает непосредственное влияние на мировую экономику. Члены ВТО призывают Китай играть более активную роль в рамках многосторонней торговой системы, позиция Китая должна быть соразмерна с ее долей участия в международной торговле».
Посол полномочного представительства ЕС при ВТО Марк Ванхекелен: «Достижения экономического развития Китая воистину великолепны, на протяжении долгого времени государство поддерживает очень высокие темпы роста, создав «экономическое чудо». Китай является хранителем многосторонней торговой системы, и ЕС желает сотрудничать с КНР с целью поддержания системы международной торговли, основанной на четких правилах, добавив импульс роста международной экономики. Китай является одним из крупнейших торговых партнёров ЕС и второй по величине экономикой мира. Европейский союз надеется на укрепление сотрудничества с Китаем для совместной защиты механизмов многосторонней торговой системы и эффективного решения существующих проблем односторонности и торгового протекционизма».
Посол постоянного представительства Чада в ВТО Бамага Малом: «КНР, будучи солидным участником многосторонней торговой системы, является непоколебимым защитником стандартов ВТО. Китай применяет практичные меры для содействия созданию открытой, прозрачной, комплексной и справедливой многосторонней торговой системы, вкладывая китайскую мудрость в совершенствование глобального управления. С 2009 года Китай является крупнейшим экспортным рынком для наименее развитых стран, поглощая пятую часть всего их экспорта.
Посол постоянного представительства Пакистана в ВТО Саид Тазил Шах: «С момента вступления в ВТО Китай строго выполнял свои обязательства и приверженность ВТО, постоянно содействовал либерализации торговли, инвестиций и упрощению торговых процедур. Также Китай помог другим развивающимся странам вступить в ВТО и оказал существенную техническую поддержку в рамках программы сотрудничества Южной Америки и Африки. На фоне серьезных вызовов, стоящих перед системой многосторонней торговли, Китаю следует играть более активную роль в рамках сотрудничества ВТО.
Сегодня Китай является ведущим членом ВТО в вопросе продвижения дискуссии по упрощению инвестиций. Аналогичным образом Китай играет огромную роль в развитии электронной торговли. Электронная торговля серьезно поспособствовала развитию экономики Китая, так что он оказывает всестороннюю поддержку другим членам ВТО и содействует развитию электронной торговли в развитых и развивающихся странах».
Старший научный сотрудник Китайско-американского исследовательского центра Сураб Гупта: «Китай присоединился к ВТО 11 декабря 2001 года. Он не только сыграл активную роль в продвижении многосторонней торговой системы в рамках ВТО, но и внес важный вклад в глобальный экономический рост. Это красноречиво свидетельствует о преимуществах реформы Китая и его открытости, а также о преимуществах многостороннего подхода. Стоит также отметить, что вступление Китая в ВТО не поставило Соединенные Штаты в невыгодное положение. Напротив, Соединенные Штаты стали одним из крупнейших бенефициаров присоединения Китая. Средняя ставка на ввоз продукции китайского происхождения упала с 15% в 2001 году до нынешнего значения. За последние 10 лет экспорт американских товаров на китайский рынок увеличился на 86%.
С учетом соответствующих постановлений, принятых ВТО на основе механизмов урегулирования споров, Китай всегда тщательно соблюдал процедуры ВТО. Ни один торговый партнер не взывал к контрмерам против Китая на основании несоблюдения арбитражного решения в соответствии с договоренностью об урегулировании споров.
Китай всегда соблюдал правила Всемирной многосторонней торговой системы. Заглядывая в будущее, поскольку Китай превращается из торговой державы в крупную торгово-инвестиционную страну, Китай должен играть активную роль в формулировании правил, оказывать содействие в глобальном инвестиционном процессе, а также стимулировать экономический порядок — более справедливый и равноправный».