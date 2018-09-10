Прямой эфир

Фасад Дома культуры в Южно-Сахалинске отремонтируют за 21,5 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске планируют капитально отремонтировать фасад Дома культуры «Родина». Стоимость проекта оценили в 21,5 млн рублей. Информация об это размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику предстоит отремонтировать несколько крылец по периметру здания, провести устройство армированной штукатурки, установить фасадную систему утепления, декоративные элементы фасада и водосточную систему. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Заказчиком работ выступает Дом культуры «Родина». Максимальная стоимость контракту составляет 21,5 млн рублей. Все работы необходимо будет завершить до 5 декабря 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новейшие светофоры появятся на пешеходных переходах Южно-Сахалинска
Потолок обрушился в детской поликлинике Южно-Сахалинска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017