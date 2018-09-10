Фасад Дома культуры в Южно-Сахалинске отремонтируют за 21,5 млн рублей

В Южно-Сахалинске планируют капитально отремонтировать фасад Дома культуры «Родина». Стоимость проекта оценили в 21,5 млн рублей. Информация об это размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику предстоит отремонтировать несколько крылец по периметру здания, провести устройство армированной штукатурки, установить фасадную систему утепления, декоративные элементы фасада и водосточную систему. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Заказчиком работ выступает Дом культуры «Родина». Максимальная стоимость контракту составляет 21,5 млн рублей. Все работы необходимо будет завершить до 5 декабря 2018 года.