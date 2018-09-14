Министерство юстиции выступило с инициативой направлять осужденных отбывать наказание в колонии в непосредственной близости от места жительства. Разработанный министерством законопроект предусматривает, что тюрьма должна находиться в том же регионе, где проживает сам преступник или его близкие родственники. Поправки в УПК появились благодаря совместной работе ведомства и уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой. Давайте разберемся, что же стало причиной внесения подобных изменений законодательство.

Исторически в России сложилась традиция отправлять осужденных для отбывания наказания в отдаленные места (Сибирь, северные территории и так далее). Причин для этого было несколько. Во-первых, таким образом решалась ситуация с физической изоляцией правонарушителей от мест цивилизации (крупных городов). Во-вторых, суровые климатическое условия выступали дополнительным фактором наказания за содеянное. И, наконец, в-третьих, размещение вдали от дома затрудняло возможность родственникам часто навещать «сидельцев».

В годы сталинских репрессий отбывание наказания в далеких лагерях дополнялось обязанностью добычи и заготовки природных ресурсов, которые тоже, как правило, располагались не в самых благоприятных климатических зонах.

С распадом Советского Союза и заменой репрессивного законодательства на более либеральное, появились положения статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предписывающие отбывать наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта, в котором осужденные проживали или были осуждены. Лишь в исключительных случаях (по состоянию здоровья осужденных, или для обеспечения их личной безопасности, либо с их согласия) осужденные могли быть направлены для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное на территории другого региона.

Если же по месту жительства или по месту осуждения подходящей колонии нет, или в ней нет мест, осужденного положено было направить в другую колоний в том же регионе, либо же, по согласованию с ФСИН, в учреждение на территории ближайшего субъекта.

Однако с течением времени и изменением общественно-политической ситуации в стране эти положения уголовно-исполнительного законодательства стали меняться в сторону ужесточения.

В 2005 и 2007 годах в статью 73 УИК РФ были внесены изменения, позволяющие сотрудниками ФСИН при отсутствии по месту жительства осужденного соответствующего вида учреждения либо при отсутствии мест в указанных учреждениях, направлять граждан для отбывания наказания в любой другой субъект России. Этими же поправками была изменена территориальная привязка к месту жительства для лиц, осужденных за преступления экстремисткой и террористической направленности.

Между тем, в адрес уполномоченного по правам человека в России ежегодно поступает огромное количество обращений от родных и близких осужденных с просьбами проявить гуманизм и перевести заключенных из отдаленных колоний в учреждения, расположенные ближе к месту жительства родственников. Эта проблема даже стала отдельной темой для обсуждения в ежегодном докладе российского омбудсмена президенту за 2017 год.

По официальным данным Федеральной службы исполнения наказаний, в нашей стране функционируют более 500 исправительных колоний, более 120 колоний-поселений, 69 лечебных исправительных учреждений.

Следовательно, предложенные изменения позволят говорить о гуманизации пенитенциарной системы. В первую очередь гуманизм будет проявлен к родственникам лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Ни в чем не виновные, они были вынуждены преодолевать сотни или даже тысячи километров и тратить существенные средства на билеты и гостиницы в надежде увидеть своих осужденных родных.

Затем, частые свидания с близкими позволят стабилизировать эмоциональное состояние заключенных. Это позволит им сосредоточиться на осознание вины и самосовершенствовании. Таким образом мы сделаем шаг к тому, чтобы не жестоко наказывать преступников, а помогать им исправляться. А ведь в этом и состоит смысл системы в развитом гуманном государстве.

Автор — член совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества

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