27 августа вступит в силу приказ МВД России №356, согласно которому полиция сможет выплачивать вознаграждение информаторам «за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших». Тотчас многие правозащитники заговорили о возвращении времен репрессий. Ведь, по их логике, резко вырастет число ложных доносов со стороны граждан, желающих подзаработать, сообщая в полицию недостоверные сведения о своих соседях и знакомых.

Давайте попробуем разобраться, что же происходит на самом деле. Какие из опасений реальны, а какие — лишь плод воображения.

В действительности правовые основания объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц их совершивших и выплачивать его гражданам появились далеко не вчера. Они были закреплены еще в законе «О полиции», принятом в 2011 году, в текст которого они благополучно перекочевали из закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года. Следовательно, право платить за помощь в розыске преступников было у полицейских достаточно давно.

Встает логичный вопрос: зачем же тогда понадобилось принимать этот приказ МВД? Дело в том, что самой детально прописанной процедуры выплаты денежных средств не существовало. Этот пробел и был устранен появившимся приказом.

Кто и за что может получить деньги в том случае, если окажет помощь правоохранителям в поимке преступников? Для начала оговоримся, что сообщать важную для полиции информацию и «зарабатывать» на этом смогут не только граждане нашей страны, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Таким образом, материальный стимул предоставляется абсолютно любому лицу, которое обладает нужными сведениями.

Решение о том, какая информация является стоящей и какую сумму за нее МВД готово заплатить, принимает министр внутренних дел, его заместитель, ответственный за оперативную работу, либо руководители (их заместители) органов МВД уровня субъекта РФ либо выше.

При этом если начальники региональных подразделений могут устанавливать сумму выплат лишь до 500 тыс. рублей, то министр вправе решить, что сумма вознаграждения может быть более 3 млн рублей. Свои решения о назначении вознаграждения полицейские будут размещать на официальном сайте МВД и сайтах подразделений, а также публиковать в СМИ и информационных стендах.

Само объявление должно содержать сведения о преступлении либо лице, объявленном в розыск, размер вознаграждения и данные с контактами подразделения МВД, куда следует обратится с сообщением и за получением вознаграждения.

Важно помнить, что претендовать на получение денег могут лишь граждане, предоставившие достоверную информацию, которая помогла раскрыть преступление, задержать человека в розыске и только если сведения были сообщены в период размещения объявления о вознаграждении.

Если должностные лица МВД согласятся с тем, что представленная гражданином информация была важной и помогла правоохранителям, то на основании подготовленного и согласованного со службой собственной безопасности заключения руководителем принимается решение о выплатах и издается соответствующий приказ. Если же граждан, сообщивших важные сведения, было несколько, то размер вознаграждения для каждого определяется с учетом их личного участия в раскрытии преступления и поимке преступников.

Таким образом, изданный МВД приказ достаточно детально регламентирует порядок и условия выплаты гражданам денежных средств за ценную информацию, способную помочь в раскрытии и расследовании преступлений.

Что же тогда настораживает наших граждан и правозащитников?

По мнению ряда экспертов, склонность наших соотечественников к доносам (активно проявлявшаяся в некоторые исторические периоды) помноженная на финансовую мотивацию может стать активным катализатором к увеличению числа уголовных дел, возбужденных по ложным сообщениям.

Однако хотелось бы обратить внимание, что в данном приказе речь не идет о возможности вознаграждения таких «инициативных» граждан. Иными словами, МВД не будет платить за ту информацию, которую люди предоставили в органы самостоятельно — без запроса от следователей. Только размещенный на официальном сайте запрос с указанием сведений об уже совершенном преступлении либо розыске преступника может стать основанием для оплаты.

Таким образом, вряд ли можно говорить, что появление подобного документа повлияет на увеличение количества дел, которые будут возбуждены по заведомо ложным доносам.

Кроме того, практика стимулирования граждан деньгами за помощь в поимке преступников появилась не одну сотню лет назад и успешно используется во всем мире. Достаточно вспомнить листовки с подобными объявлениями, расклеиваемые еще на Диком Западе США в XVIII–XIX веках.

Тем не менее нельзя исключать возможную коррупционную составляющую при реализации положений данного приказа на практике. Существует опасность того, что сотрудники оперативных подразделений, участвующие в раскрытиях преступлений, за которые объявлена награда, могут испытывать соблазн сообщать свои наработки родным и близким. А уже они потом «принесут» эту информацию в органы и получат вознаграждение.

Для противодействия этим коррупционным проявлениям в механизм проверки сообщений, предшествующий выплатам, включены сотрудники подразделений собственной безопасности. Одна из их задач — как раз борьба с нерадивыми правоохранителями.

Следовательно, государству остается лишь более тщательно проверять: является ли представляемая гражданами информация действительно их личным вкладом в борьбу с преступностью. Либо это просто попытка заработать тех, кто и так в силу должностных обязанностей должен бороться с преступностью.

Автор — член Совета при председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества

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