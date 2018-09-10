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Крупнейший фестиваль башкирского меда пройдет в Уфе

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Лучшие сорта меда башкирских производителей будут представлены на медовом фестивале в Уфе. Он начнется 15 сентября. Ярмарку, на которой производители и торговые предприятия представят свою продукцию, откроют на площади перед дворцом спорта.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», в рамках фестиваля запланировано несколько конкурсов в номинациях «Семейная династия», «Самый юный участник фестиваля», «Лучшее оформление торговой точки пчеловода», «Лучшее оформление юрты участника» и «Широкий ассортимент продукции пчеловодства».

Заявки от участников организаторы принимают до 13 сентября.  

В 2018 году основной медосбор в Башкирии начался 9 июля. К этому моменту отцвели медоносы: мать-и-мачеха, медуница, клен остролистный, орешник, ива, одуванчик. В республике насчитывается 335 тыс. пчелосемей. Зиму 2018 года пчелы пережили успешно.

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