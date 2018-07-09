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Основной медосбор начинается в Башкирии

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Пчеловоды Башкирии готовятся к основному медосбору. К началу июля отцвели медоносы: мать-и-мачеха, медуница, клен остролистный, орешник, ива, одуванчик. Сейчас цветет синяк, пустырник, малина лесная, кипрей узколистный, дикий донник. В ближайшие дни полностью распустится липа.

В период главного взятка пчеловодам запрещено обрабатывать и лечить пчелиные семьи от вредителей — чтобы исключить попадание лекарств в мед, передает ИА «Башинформ». В Башкортостане насчитывается 335 тыс. пчелосемей. Зиму 2018 года пчелы пережили успешно.

Ранее власти Симферополя начали кампанию по продвижению образа пчелы как символа города. В ближайшее время будет разработано шуточное изображение этого насекомого. По словам главы городской администрации Игоря Лукашева, символ представят в различных вариантах — графическом, кукольном и скульптурном.

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