От мухи к ангелу

Третьяковская галерея представила первый громкий проект нового сезона: «В будущее возьмут не всех» Ильи и Эмилии Кабаковых. Ранее масштабная ретроспектива побывала в лондонском музее «Тэйт Модерн» и в петербургском Эрмитаже. Но даже тем, кто видел ее прежде, есть смысл посетить здание на Крымском Валу: здесь не только переосмыслена организация пространства экспозиции, но и добавлены новые залы и работы.

Открывает ряд московских премьер и выставку в целом «Жук» (1982) — произведение нашумевшее и в некотором смысле эмблематичное для Ильи Кабакова. В 2008 году оно было продано на аукционе за $5,8 млн, и это рекорд для работ ныне здравствующих российских художников.

Огромное, нарочито реалистическое изображение насекомого сопровождается написанным поверх текстом: «Я в траве нашел жука. / Черный жук, блестящий. / Для коллекции моей / Самый подходящий. / Вырывается мой жук, / Прыгает, стрекочет. / Он в коллекцию мою / попадать не хочет». Здесь и всепроникающая кабаковская ирония, и пародия на детские книги, иллюстрированием которых художник зарабатывал на жизнь в СССР, и апелляция к советскому культурному коду. Словом, образец концептуализма.

У Третьяковки в этом экспозиционном решении, видимо, имеется свой концепт. Зрителю напоминают, что Кабаков — феномен не только художественный, но и коммерческий. Ретроспектива отвечает на вопрос, из чего и почему он возник. Путь по выставке пролегает от ранних картин и ассамбляжей эпохи застоя (в их числе — «Ответы экспериментальной группы» 1970–1971 годов, первое произведение московского концептуализма) через классические инсталляции 1980-х («Человек, который улетел в космос из своей комнаты», «Случай в коридоре возле кухни») до новейших проектов, созданных в соавторстве с Эмилией Кабаковой.

И чем дальше, тем все более очевидно становится, что творчество Кабаковых — это не только препарирование советского мифа и бесконечная рефлексия на тему маленького человека в мире жэков и коммуналок, но прежде всего поиск новых универсальных смыслов.

Ранние работы — констатация абсурда, отравляющего своей повседневностью и обыденностью. «Чья это муха?» — «Это муха Николая», — гласит диалог на однотонной картине с изображением насекомого. «На эту вешалку я повешу свой пиджак», — деловито сообщает один из респондентов в «Ответах экспериментальной группы». Как тут не сбежать — да хоть бы и в космос, построив катапульту из подтяжек?

К художнику судьба оказалась более благосклонна: в перестройку ему удалось уехать на Запад и там стать мэтром. То, что было реальностью, повседневной жизнью, оказалось историей. «Коммунальные» работы Кабакова сегодня воспринимаются не ироничным зеркалом, а бережной «музеефикацией» явлений, которые западная публика никогда не видела, а российская знает в основном по рассказам родителей и бабушек-дедушек.