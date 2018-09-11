По мусульманскому календарю сегодня 1 мухаррама — день нового года. Мухаррам — это один из четырех месяцев, в течение которых Аллах особенно строго запретил любые конфликты, кровную месть, войны (столь строгий запрет распространяется также на месяцы Раджаб, Зуль-Каада, Зуль-Хиджа). О высокочтимоcти месяца мухаррам говорится в Священном Коране.

Традиция проводить этот день в общих молитвах, читаемых в мечети и за праздничным столом, насчитывает множество столетий. В день Нового года каждый мужчина-мусульманин обязан отправиться в мечеть для прочтения молитв.

В преддверии праздника принято почитать усопших родственников. В исламе посещение могил не является культом. Мусульманам предписано посещать могилы и читать молитвы для того, чтобы это послужило напоминанием о смерти и жизни грядущей, вечной — возвращении к нашему Создателю.

А после первого дня месяца мухаррам наступает период поста. Обязательным для нас, мусульман, является пост месяца Рамадан. И есть время поста рекомендуемого, к ним относится и пост месяца мухаррам. Суть любого поста — воспитание терпеливости и терпимости, пробуждение сострадания к окружающим и возвышение собственной духовности. Это время осмысления своих помыслов и деяний, когда каждый мусульманин анализирует прожитое: сколько хороших поступков было совершено, не было ли нечаянных ошибок, нанесших обиду тем, кто рядом. Сколько молитв было прочитано, не потрачены ли часы и минуты в суете и какие праведные дела он намерен совершить в наступившем году.

Все эти вопросы заполняют мысли верующих людей, помогая воздержаться, полностью избавиться от дурных помыслов, бессмысленных споров и ссор.

Пророк Мухаммад учит нас быть справедливыми и милосердными. «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник», — наставляет нас Священный Коран, ниспосланный через Пророка Мухаммада для всех нас Всевышним Аллахом.

Необходимо понимать, что вера, духовность — суть сохранения взаимопонимания, взаимоуважения и целостности мира, который стал неимоверно хрупким. Для нас важно не только укреплять братство по вере, но любить ради Создателя, творить ради Всевышнего Аллаха.

Мы встречаем новый, 1440 год, молитвами, искренне, всем сердцем повторяя вслед за Пророком: «О Аллах, приумножь свет во мне, и ниспошли мне свет, и сделай меня просветленным!»

Мухаррам — месяц покаяния и богослужения, возможность получить от Всевышнего Аллаха прощение грехов и многократное воздаяние за добрые деяния.

От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман РФ и от себя лично сердечно поздравляю вас, мои братья и сестры — единоверцы, соотечественники, с праздником Ислама! Мы молим Всевышнего Творца благословить всех нас, защитить от бед и невзгод, направлять и наставлять на праведный путь, укрепить искренность в вере и дать нам сил быть стойкими на пути праведности и справедливости. Я желаю всем нам снискать Его Благословение и Милость. Молю Всевышнего даровать всем нам мир и счастье, здоровье и благополучие, радость и благоденствие!

Автор — председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации

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