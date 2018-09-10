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Двух пропавших около года назад рыбаков ищут в Белом море

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Спасатели продолжили поиски двух рыбаков, пропавших в Белом море в Терском районе в Мурманской области около года назад, 4 ноября 2017 года. Операция возобновилась по заявлению правоохранительных органов.

В район мыса Ударник из Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра доставили малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса «Falсon». К месту поиска также направляются водолазы из подразделений «Кировск» и «Мурманск».

Как напоминает ИА «Би-порт», в лодке «Прогресс» находились трое мужчин и 14-летний подросток. Они пытались добраться до мыса Ударник, но потерпели крушение из-за непогоды.

Тела двоих мужчин обнаружили почти сразу же. А подростка и еще одного мужчину найти не смогли. Поисковая операция осенью прошлого года была свернута из-за неблагоприятных метеоусловий.

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