"Если ты желаешь своей стране лучшего, ты должен проголосовать"

Актеры, спортсмены, депутаты и политтехнологи рассказали "Известиям" о том, где они провели единый день голосования, на что обратили внимание на избирательных участках, как оценивают нынешние выборы и почему каждому из нас необходимо отдать свой голос.

Василий Лановой, народный артист СССР, сопреседатель движения «Бессмертный полк России»:

– Вот уже много лет в День выборов я поднимаюсь пораньше, привожу себя в порядок и иду голосовать к девяти утра. Это уже традиция. И в студенческие годы так было, и во время работы на телевидении я отпрашивался, чтобы проголосовать. Выборы — дело серьезное. Нужно четко понимать, чем все закончится, если ты на них не ходишь и допускаешь к власти не того кандидата. Старшее поколение уже имело возможность почувствовать все это на свой шкуре, поэтому ходит в обязательном порядке и правильно делает. Мое поколение детей войны, поколение, мальчишками и девчонками познавшее весь ее ужас, раз и навсегда для себя решило этот вопрос. Тем более сейчас мир очень неспокоен. Усиливается напряжение во взаимоотношениях между странами. И вот тут нужно особенно точно проголосовать за тех, кто все это приведет в порядок и обеспечит мир на земле. Иначе бог знает, что может произойти! Нужно сделать все для того, чтобы не было большой войны.

Валерий Газзаев, бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Госдумы:

— Я ездил в Махачкалу на выборы главы республики по приглашению председателя народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова. Депутаты Народного собрания избрали Владимир Васильева, с чем я его и поздравляю. Он одержал уверенную победу (получил 77 голосов из 90 возможных) и продолжит руководить регионом. Думаю, что Васильев отлично справлялся со своими задачами еще в должности ВРИО (с октября 2017 года) и наверняка продолжит развивать Дагестан в ближайшие четыре года.

Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества:

– Голосование идет нормально, серьезных нарушений не фиксируется. Установка на чистоту и прозрачность электоральной процедуры, политика которую проводит администрация, приносит свои результаты даже в тех регионах, где идет достаточно жесткая конкурентная борьба. Экзит-поллы фиксируют ее на уровне административных центров субъектов. Но тем не менее жалоб на нарушения, на то, что куда-то не пустили наблюдателей, круизные голосования, про которые пять лет назад мы слышали от наблюдателей и представителей партий, сейчас нет. Стандарты избирательного процесса, которые были заданы на выборах президента внедряются на выборах более низкого уровня. Это на сегодняшний день можно констатировать как один из главных итогов этого единого дня голосования.

Вячеслав Фетисов, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион



– Поначалу было серьезное опасение насчет явки. Когда велась предварительная работа по подготовке к выборам, граждан просили не оставаться равнодушными, потому что равнодушие хуже всего. Все что происходит в нашей жизни, люди должны как-то оценивать. Я сегодня голосовал в Москве, во второй половине дня. Было спокойно, настроение у людей – нормальное.

Дмитрий Харатьян, Народный артист России:



– Почему важно и нужно ходить на выборы? Странный вопрос. Конечно, для того, чтобы выбирать тех, кто будет вершить наши судьбы. Мы выбираем власть. Власть служит народу. В зависимости от того, как она служит, народ живет. Поэтому, чтобы потом не кусать себе локти, нужно сейчас сходить и реализовать свое конституционное право как гражданина. Ну и, конечно, активная гражданская позиция должна быть у людей. Во все времена люди чем-то недовольны, и это нормально. Все потому, что мы стремимся к идеальному, обращаем внимание прежде всего на недостатки. Однако, парадокс – вот наступает момент, когда мы можем реально на что-то повлиять, но многие предпочитают отсиживаться дома, оправдывая себя тем, что все уже решено и ничего от твоего голоса не зависит. Я считаю, что если ты действительно желаешь своей стране лучшего будущего, ты должен сходить и проголосовать. Как говорят гардемарины, судьба и родина едины.

Материал подготовили Тимур Ганеев, Николай Корнацкий, Елена Ладилова, Даниил Поляков