Возвращение скота: в Европе проходит фермерский фестиваль
Альмабтриб — ежегодный праздник в альпийском регионе Европы, связанный с отгоном скота с летних пастбищ. Он представляет собой аналог праздника урожая, который существует во многих странах
В эти дни стада животных спускаются со знаменитых высокогорных альпийских лугов в долину, в зимние стойла
Стада сопровождают пастухи, одетые в традиционные костюмы. В Баварии носить национальную одежду и в рабочие дни считается хорошим тоном
В давние времена выпас животных в горах был непростым занятием: на пасущихся парнокопытных нападали хищники, а молодняк страдал от капризов погоды
Фермеры радовались, если всё стадо возвращалось в деревню в целости, украшали животных гирляндами из цветов и ждали после кормления на сочных альпийских лугах хорошего надоя
Традиционно начало праздника приходится 8–10 сентября, когда овец и лошадей спускают с гор
Главное событие праздника — парад домашнего скота. Торжественную процессию, которая неспешно движется по узким улочкам, возглавляют одетые в традиционные костюмы пастухи
Фестиваль продолжает ярмарка, где местные животноводы продают всё, чем богаты Альпы: мясо, колбасы, сыры, домашний хлеб и пиво
Множество зрителей привлекают соревнования пастухов
Альмабтриб невозможно представить без традиционной музыки: играют и местные оркестры, и звезды европейской величины
Альмабтриб привлекает ценителей старины и этнического своеобразия, поклонников традиционной еды и любителей буколических пейзажей. Каждое альпийское поселение ежегодно придумывает свою программу фестиваля: от сельской ярмарки и традиционных танцев до самогонной лотереи и рок-концерта