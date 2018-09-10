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Возвращение скота: в Европе проходит фермерский фестиваль

Традиционный праздник Альмабтриб связан с отгоном животных с альпийских пастбищ
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Мальчик несет ягненка
Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Альмабтриб — ежегодный праздник в альпийском регионе Европы, связанный с отгоном скота с летних пастбищ. Он представляет собой аналог праздника урожая, который существует во многих странах

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Овцы спускаются с альпийских пастбищ
Фото: REUTERS/Andreas Gebert

В эти дни стада животных спускаются со знаменитых высокогорных альпийских лугов в долину, в зимние стойла

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Пастухи ведут отару овец в Альпах
Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Стада сопровождают пастухи, одетые в традиционные костюмы. В Баварии носить национальную одежду и в рабочие дни считается хорошим тоном

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Фото: Global Look Press/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

В давние времена выпас животных в горах был непростым занятием: на пасущихся парнокопытных нападали хищники, а молодняк страдал от капризов погоды

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Revierfoto

Фермеры радовались, если всё стадо возвращалось в деревню в целости, украшали животных гирляндами из цветов и ждали после кормления на сочных альпийских лугах хорошего надоя

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Revierfoto

Традиционно начало праздника приходится 8–10 сентября, когда овец и лошадей спускают с гор

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Швейцарская семья в национальных костюмах во время праздника Альмабтриб
Фото: TASS/DPA/Udo Bernhart

Главное событие праздника — парад домашнего скота. Торжественную процессию, которая неспешно движется по узким улочкам, возглавляют одетые в традиционные костюмы пастухи

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телега с бидонами, бочками и ковшами во время праздника Альмабтриб
Фото: Global Look Press/imago stock&people

Фестиваль продолжает ярмарка, где местные животноводы продают всё, чем богаты Альпы: мясо, колбасы, сыры, домашний хлеб и пиво

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Фото: Global Look Press/M.i.S./Bernd Feil

Множество зрителей привлекают соревнования пастухов

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Любительский оркестр традиционной музыки в Швейцарии
Фото: Global Look Press/picture alliance/Udo Bernhart

Альмабтриб невозможно представить без традиционной музыки: играют и местные оркестры, и звезды европейской величины

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Альпийские фермеры в народных костюмах
Фото: Global Look Press/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Альмабтриб привлекает ценителей старины и этнического своеобразия, поклонников традиционной еды и любителей буколических пейзажей. Каждое альпийское поселение ежегодно придумывает свою программу фестиваля: от сельской ярмарки и традиционных танцев до самогонной лотереи и рок-концерта

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