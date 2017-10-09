По колено в клюкве

Сбор ягоды осуществляется не только «сухим», но и «мокрым» способом. Так называемые чеки, участки площадью 1–1,25 га, заливают водой. Когда клюква всплывает, рабочие, стоя в воде, подтягивают ее с помощью специального устройства к транспортеру