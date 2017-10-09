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По колено в клюкве

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
В Беларуси полным ходом идет сбор клюквы
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Одна из крупнейших клюквенных плантаций в Европе расположена неподалеку от деревни Селище
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Плантацию основали в 1985 году. Здесь выращивают около восьми сортов клюквы
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Площадь хозяйства, отведенного под ягоду, составляет свыше 84 га
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Уборка клюквы начинается в начале октября и заканчивается в начале ноября
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Сбор ягоды осуществляется не только «сухим», но и «мокрым» способом. Так называемые чеки, участки площадью 1–1,25 га, заливают водой. Когда клюква всплывает, рабочие, стоя в воде, подтягивают ее с помощью специального устройства к транспортеру
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
В среднем рабочим удается собрать в год до 500 т клюквы
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Однако в прошлом году им удалось установить рекорд. За год они собрали 665 т клюквы
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
Собранную клюкву сортируют, пакуют и замораживают
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