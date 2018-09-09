В Москве открылась фотовыставка проекта «Высоцкий. Фест». Фотогалерея посвящена тому, как проходил отбор участников в проект. Также у памятника Высоцкому 10 финалистов продемонстрировали свое творчество. В церемонии открытия принял участие сын исполнителя Никита Высоцкий. Он подчеркнул роль индивидуальности при выборе молодого исполнителя.

Конкурс молодых музыкантов стартовал летом. Победители отборочного тура выступили на «Нашествии-2018». Финальный этап музыкального проекта пройдет с 1 по 10 ноября.