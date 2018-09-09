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РПЦ порвет с Константинополем в случае автокефалии украинской церкви

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Москва прекратит связи с Константинополем, если церкви на Украине дадут автокефалию. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что такое решение приведет к расколу православия.


«Константинопольский патриархат, таким образом, теперь уже открыто стал на тропу войны. И это война не только против русской Церкви, это война не только против украинского православного народа, это война, по сути, против единства всего мирового православия. Потому что, если этот, я бы сказал, подлый и вероломный проект будет доведен до конца, тогда большинство православных верующих Украины не примут эту автокефалию. Русская православная церковь не примет это решение. Мы вынуждены будем разорвать общение с Константинополем. И тогда уже Константинополь не будет иметь никаких прав на то, чтобы претендовать на лидерство в православном мире», — заявил Иларион.

 

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