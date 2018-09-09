Путин поздравил москвичей с Днем города в «Зарядье»

В День Москвы первые лица государства собрались в новом концертном зале «Зарядье». Москвичей с праздником поздравил президент Владимир Путин.

«Очень рад приветствовать всех в московском концертном зале «Зарядье». Сегодня он открывается выступлением звезд мирового искусства и симфонического оркестра Мариинского театра. Это настоящий подарок жителям и гостям нашей столицы в День города. Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ Москвы и всей России. Он олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое, идти, безусловно, только вперед», — сказал российский лидер.