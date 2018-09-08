Российские корпорации разрабатывают пенсионные льготы. Сбербанк введет ряд программ для людей старшего возраста.

Новый законопроект запрещает увольнять пожилых работников. Важность существенного опыта сотрудника для компании отметил глава «Лукойла».

Еще одна корпорация, которая готова поддержать сотрудников в возрасте, — РЖД. Железнодорожники уже объявили, что усовершенствуют корпоративную пенсию. Какие конкретно меры примут, руководство компании решит в ближайшее время.