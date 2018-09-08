Все поправки президента к закону о пенсиях будут реализованы

Все поправки президента к новому закону о пенсиях будут реализованы, заверила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Безусловно, от этих решений будет существенный плюс в пенсионном обеспечении наших граждан. Уже с 1 января 2019 года пенсии нашим сегодняшним пенсионерам будут увеличены, и ежегодную прибавку среднегодовую они получат в размере 12 тысяч рублей. Такие же прибавки будут получены на протяжении последующих 6 лет. И дальше индексация пенсий будет тоже осуществляться выше инфляции», — отметила она.