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Арнольд Шварценеггер опубликовал свой первый мем

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Фото: TASS/ZUMA/Vincent Lesage
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Актер и политик-республиканец Шварценеггер сделал свой первый в жизни мем и выложил его в Twitter. В качестве тематики картинки он выбрал тему избирательной системы в США.

Мем представляет собой вариацию популярной картинки «неверный парень». Персонажей Шварценеггер подписал как «честные выборы», «политики» и так называемый «джерримендеринг» (система избирательной географии).

Как отмечает 8 сентября РЕН ТВ, таким образом звезда фильмов «Терминатор» и бывший губернатор штата Калифорния призвал отказаться от практики, нарушающей принцип соотношения политических сил. Кроме того актер призвал подписчиков подключиться к спонсированию кампании по защите избирательных прав граждан.

Джерримендеринг –– произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов.

7 сентября сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook мем с «МИДсестрой» и пообещала всех вылечить.

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