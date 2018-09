Арнольд Шварценеггер опубликовал свой первый мем

Актер и политик-республиканец Шварценеггер сделал свой первый в жизни мем и выложил его в Twitter. В качестве тематики картинки он выбрал тему избирательной системы в США.

Мем представляет собой вариацию популярной картинки «неверный парень». Персонажей Шварценеггер подписал как «честные выборы», «политики» и так называемый «джерримендеринг» (система избирательной географии).

It’s time to #terminategerrymandering but I need your help. I’ll fly one donor out to the Terminator set to hang with me. Donate here: https://t.co/7ozKCXAVTf pic.twitter.com/IHtdXaMKe9