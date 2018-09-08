Арнольд Шварценеггер опубликовал свой первый мем

Актер и политик-республиканец Шварценеггер сделал свой первый в жизни мем и выложил его в Twitter. В качестве тематики картинки он выбрал тему избирательной системы в США.

Мем представляет собой вариацию популярной картинки «неверный парень». Персонажей Шварценеггер подписал как «честные выборы», «политики» и так называемый «джерримендеринг» (система избирательной географии).

It’s time to #terminategerrymandering but I need your help. I’ll fly one donor out to the Terminator set to hang with me. Donate here: https://t.co/7ozKCXAVTf pic.twitter.com/IHtdXaMKe9 — Arnold (@Schwarzenegger) 7 сентября 2018 г.

Как отмечает 8 сентября РЕН ТВ, таким образом звезда фильмов «Терминатор» и бывший губернатор штата Калифорния призвал отказаться от практики, нарушающей принцип соотношения политических сил. Кроме того актер призвал подписчиков подключиться к спонсированию кампании по защите избирательных прав граждан.

Джерримендеринг –– произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов.

7 сентября сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Facebook мем с «МИДсестрой» и пообещала всех вылечить.