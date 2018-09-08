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Президент Сербии отказался от переговоров с лидером Косово

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Очередной раунд переговоров Сербии и самопровозглашенного Косово сорван. Площадку для дискуссии в Брюсселе покинул сербский президент Александр Вучич. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поговорила тет-а-тет с обоими лидерами. Вучич отказался от встречи с косовским лидером Хашимом Тачи в любом формате. 

Стороны собирались говорить о так называемом разделе Косово. Бывшая албанская автономия претендует еще на три провинции Сербии, где живут албанцы, но не готова отдать две области, где преобладает сербское население. Если Белград и Приштина договорятся, значит, Сербия де-юре признает независимость Косова.

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