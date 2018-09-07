Путин обсудил с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

Главы России, Турции и Ирана приняли участие в саммите по Сирии в Тегеране. По словам президента РФ Владимира Путина, общий безусловный приоритет — окончательная ликвидация терроризма в САР. Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона.

Президент Ирана Хасан Роухани потребовал от израильских и американских военных уйти из Сирии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен поставками оружия в арабскую республику со стороны США. Он также предложил прекратить бомбардировки в Идлибе, Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Страны-участницы приняли декларацию по сирийскому урегулированию. Следующая встреча лидеров трех государств пройдет в России.