Распил окончен
Запасы товарного леса в России оцениваются в 81 млрд куб. м. Больше древесины есть только у Бразилии. В постсоветский период российская лесная промышленность переживала системный кризис, приведший к спаду объема переработки. Вплоть до недавнего времени лесозаготовительная отрасль, особенно Сибири и Дальнего Востока, существовала только за счет экспорта необработанного круглого леса. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется: благодаря государственному стимулированию отрасль снова ориентируется на создание обрабатывающих производств и экспорт изделий из древесины.
ДЕНЬГИ И СТВОЛЫ
Пик лесозаготовки в нашей стране пришелся на середину 80-х годов прошлого века. Тогда ежегодно леспромхозы и артели отгружали предприятиям народного хозяйства по 350 млн кубометров древесины. В начале 90-х годов объемы заготовки кругляка, по официальным статданным, упали до 80 млн куб. м в год. Правда, надо учитывать, что в то время нелегальная добыча леса по объему была сопоставима с легальной. В последние десять лет, согласно официальным данным, объемы лесозаготовки увеличились в среднем до 212 млн куб. м.
Надо признать, что сегодня лесозаготовительная отрасль справилась с кризисом, хотя показателей советского периода достичь не получится уже никогда — на такой объем дерева просто нет спроса. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2017 году в России было заготовлено 212 382 тыс. кубометров древесины. Наиболее крупными регионами-лесозаготовителями стали Иркутская область — на ее долю пришлось 16% всей учтенной заготовки древесины, Красноярский край — 11%, Вологодская область — 7%, Архангельская область — 6% и Кировская область — 4%.
Лесозаготовительная отрасль всегда была значимым экспортером. В постсоветский период экспорт круглого леса был практически единственным видом деятельности лесозаготовительных компаний. Сегодня за счет квотирования этого вида деятельности и роста ограничительных пошлин на вывоз необработанной древесины объемы поставок значительно снизились. Правила квотирования отрасли очень простые: квота на экспорт круглого леса выдается только тем компаниям, которые инвестировали средства в деревообработку.
За последние годы и в Сибири, и на Дальнем Востоке был построен ряд новых заводов по переработке леса. Этим проектам была оказана значительная государственная поддержка: долгосрочные кредиты, субсидирование процентных ставок, льготные налоговые режимы, предоставление прав долгосрочной аренды леса. По данным Росстата, за первый квартал 2018 года объем производства всей продукции из дерева — распиленной древесины, пеллет, фанеры, окон и их деревянных коробок, ДСП, целлюлозы, бумаги и картона, ящиков из гофрокартона — превысил показатели аналогичного периода прошлого года почти вдвое. Все эти товары удовлетворяют не только внутренний спрос, но и идут на экспорт. На мировом рынке российские компании действуют в условиях жесткой конкуренции. По словам генерального директора группы «Илим» Ксении Сосниной, сегодня остро встают вопросы пропускной способности российской границы, достаточного количества пограничных переходов, особенно в направлении Монголии и КНР, а также вагонного парка.
— Государство должно обеспечить оптимальный сервис для пропуска товаров за границу, — говорит Ксения Соснина. — В противном случае в условиях жесткой конкуренции мы рискуем проиграть по скорости поставок.
«В течение последних лет в России объем экспорта круглой древесины снижается, а экспорт продуктов переработки растет, — рассказал генеральный директор одной из крупнейших лесопромышленных компаний России — ООО «УК РФП Групп» Дмитрий Вальтфогель. — Так, объем экспорта круглой древесины снизился с 51 млн куб. м в 2006 году до 19 млн в 2017-м, а экспорт пиломатериалов вырос с 18 млн куб. м в 2006-м до 27 млн в 2017-м».
Из этих цифр видно, что снижение экспорта кругляка в объемных показателях никак не компенсируется ростом экспорта готовой продукции. В ценовых показателях баланс выглядит лучше, но все равно считать макроэкономическую задачу по росту переработки в России решенной пока рано.
Внутренний спрос на изделия из древесины ежегодно растет: по данным РФП групп, сейчас на внутреннем рынке продается и перерабатывается около 50% общего объема лесозаготовки — это около 106 млн куб. м леса.
РАЗДЕЛЯЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЙ
Сегодня в России взят курс на создание комфортных условий для работы крупных лесопромышленных холдингов. При этом в целом российская лесная отрасль пока является убыточной. Причины — хроническое недофинансирование, а соответственно, и низкая рентабельность отрасли, низкие показатели эффективности лесопользования, незаконная вырубка леса, лесные пожары. Последние две причины беспокоят не только экономистов, но и экологов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса была создана Единая государственная автоматизированная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), которая позволяет отследить путь каждого спиленного дерева от лесоповала до таможни или лесоперерабатывающего комбината. Система оказалась эффективной — за два года ее использования количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса увеличилось в шесть раз. Объемы незаконной вырубки леса, по данным Рослесхоза, составили в прошлом году 1,7 млн куб. м, это всего 0,8% общего объема заготовленной древесины. А вот борьбу с пожарами пока нельзя назвать эффективной — ежегодно в России пожары уничтожают 3–7 млн га леса.
Что касается восстановления лесов после вырубок, о чем также беспокоятся экологи, то этот вопрос решен на законодательном уровне. Контроль за восстановлением леса на арендованных участках осуществляет государство: ежегодно ведется приемка выполненных арендатором работ по лесовосстановлению. Лесопромышленные компании обязаны восстановить такое же количество леса, какое было вырублено. Ответственный за восстановление биологических ресурсов лесозаготовительный бизнес проходит добровольную сертификацию по международным стандартам и постепенно движется от вырубок в еще нетронутых лесах к выращиванию леса и уходу за ним на уже существующих площадках. Максимально возможный годовой объем изъятия древесины не превышает 30%. Так что можно надеяться, что российский бизнес будет беречь лесные ресурсы.