Распил окончен

Запасы товарного леса в России оце­ниваются в 81 млрд куб. м. Больше древесины есть только у Бразилии. В постсоветский период российская лесная промышленность переживала системный кризис, приведший к спа­ду объема переработки. Вплоть до не­давнего времени лесозаготовительная отрасль, особенно Сибири и Дальнего Востока, существовала только за счет экспорта необработанного круглого леса. Сегодня ситуация постепенно стабилизируется: благодаря государ­ственному стимулированию отрасль снова ориентируется на создание об­рабатывающих производств и экспорт изделий из древесины.

ДЕНЬГИ И СТВОЛЫ

Пик лесозаготовки в нашей стране пришелся на середину 80-х годов про­шлого века. Тогда ежегодно леспромхо­зы и артели отгружали предприятиям народного хозяйства по 350 млн кубо­метров древесины. В начале 90-х годов объемы заготовки кругляка, по офици­альным статданным, упали до 80 млн куб. м в год. Правда, надо учитывать, что в то время нелегальная добыча леса по объему была сопоставима с легаль­ной. В последние десять лет, согласно официальным данным, объемы ле­созаготовки увеличились в среднем до 212 млн куб. м.

Надо признать, что сегодня лесо­заготовительная отрасль справилась с кризисом, хотя показателей совет­ского периода достичь не получится уже никогда — на такой объем дере­ва просто нет спроса. По данным Еди­ной межведомственной информацион­но-статистической системы (ЕМИСС), в 2017 году в России было заготовле­но 212 382 тыс. кубометров древесины. Наиболее крупными регионами-лесо­заготовителями стали Иркутская об­ласть — на ее долю пришлось 16% всей учтенной заготовки древесины, Крас­ноярский край — 11%, Вологодская об­ласть — 7%, Архангельская область — 6% и Кировская область — 4%.

Лесозаготовительная отрасль всегда была значимым экспортером. В постсоветский период экспорт кру­глого леса был практически един­ственным видом деятельности лесо­заготовительных компаний. Сегодня за счет квотирования этого вида де­ятельности и роста ограничительных пошлин на вывоз необработанной дре­весины объемы поставок значитель­но снизились. Правила квотирования отрасли очень простые: квота на экс­порт круглого леса выдается только тем компаниям, которые инвестиро­вали средства в деревообработку.

За последние годы и в Сибири, и на Дальнем Востоке был постро­ен ряд новых заводов по переработ­ке леса. Этим проектам была оказа­на значительная государственная поддержка: долгосрочные кредиты, субсидирование процентных ставок, льготные налоговые режимы, предо­ставление прав долгосрочной аренды леса. По данным Росстата, за первый квартал 2018 года объем производства всей продукции из дерева — распилен­ной древесины, пеллет, фанеры, окон и их деревянных коробок, ДСП, цел­люлозы, бумаги и картона, ящиков из гофрокартона — превысил показа­тели аналогичного периода прошло­го года почти вдвое. Все эти товары удовлетворяют не только внутрен­ний спрос, но и идут на экспорт. На ми­ровом рынке российские компании действуют в условиях жесткой кон­куренции. По словам генерального ди­ректора группы «Илим» Ксении Сосни­ной, сегодня остро встают вопросы пропускной способности российской границы, достаточного количества по­граничных переходов, особенно в на­правлении Монголии и КНР, а также вагонного парка.

— Государство должно обеспечить оптимальный сервис для пропуска то­варов за границу, — говорит Ксения Соснина. — В противном случае в усло­виях жесткой конкуренции мы риску­ем проиграть по скорости поставок.

«В течение последних лет в России объем экспорта круглой древесины снижается, а экспорт продуктов пе­реработки растет, — рассказал гене­ральный директор одной из крупней­ших лесопромышленных компаний России — ООО «УК РФП Групп» Дми­трий Вальтфогель. — Так, объем экс­порта круглой древесины снизился с 51 млн куб. м в 2006 году до 19 млн в 2017-м, а экспорт пиломатериалов вы­рос с 18 млн куб. м в 2006-м до 27 млн в 2017-м».

Из этих цифр видно, что снижение экспорта кругляка в объемных пока­зателях никак не компенсируется ро­стом экспорта готовой продукции. В ценовых показателях баланс выгля­дит лучше, но все равно считать макро­экономическую задачу по росту пере­работки в России решенной пока рано.

Внутренний спрос на изделия из древесины ежегодно растет: по дан­ным РФП групп, сейчас на внутреннем рынке продается и перерабатывается около 50% общего объема лесозаго­товки — это около 106 млн куб. м леса.

РАЗДЕЛЯЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЙ

Сегодня в России взят курс на созда­ние комфортных условий для работы крупных лесопромышленных холдин­гов. При этом в целом российская лес­ная отрасль пока является убыточной. Причины — хроническое недофинан­сирование, а соответственно, и низ­кая рентабельность отрасли, низкие показатели эффективности лесополь­зования, незаконная вырубка леса, лесные пожары. Последние две при­чины беспокоят не только экономи­стов, но и экологов. Для борьбы с не­законной вырубкой леса была создана Единая государственная автоматизи­рованная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), которая по­зволяет отследить путь каждого спи­ленного дерева от лесоповала до та­можни или лесоперерабатывающего комбината. Система оказалась эффек­тивной — за два года ее использования количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконной вырубки леса увеличилось в шесть раз. Объе­мы незаконной вырубки леса, по дан­ным Рослесхоза, составили в прошлом году 1,7 млн куб. м, это всего 0,8% об­щего объема заготовленной древе­сины. А вот борьбу с пожарами пока нельзя назвать эффективной — еже­годно в России пожары уничтожают 3–7 млн га леса.

Что касается восстановления ле­сов после вырубок, о чем также бес­покоятся экологи, то этот вопрос решен на законодательном уровне. Контроль за восстановлением леса на арендованных участках осущест­вляет государство: ежегодно ведется приемка выполненных арендатором работ по лесовосстановлению. Лесо­промышленные компании обязаны восстановить такое же количество леса, какое было вырублено. Ответ­ственный за восстановление биоло­гических ресурсов лесозаготовитель­ный бизнес проходит добровольную сертификацию по международным стандартам и постепенно движется от вырубок в еще нетронутых лесах к выращиванию леса и уходу за ним на уже существующих площадках. Максимально возможный годовой объем изъятия древесины не превы­шает 30%. Так что можно надеяться, что российский бизнес будет беречь лесные ресурсы.