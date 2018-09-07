Урожай яблок в Крыму бьет рекорды

Урожай яблок 2018 года может превысить прошлогодний показатель в 2,5 раза. В этом уверены в республиканском министерстве сельского хозяйства.

Как, в свою очередь, рассказал ИА «Крыминформ» главный агроном ООО «Яросвит-Агро» Иван Яковлев, обычно в его садах собирают 5-6 тыс. тонн яблок, но в этом году планируется собрать на несколько тыс. т больше.

Сбор яблок начался в республике в середине августа. Завершить его должны в конце октября. Уже сейчас сельхозпроизводители говорят, что подобного урожая яблок в Крыму не было 10 лет.