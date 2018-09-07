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Врио губернатора Кемеровской области контролирует ситуацию с подтоплением шахты

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Ситуация с подтоплением шахты им. С. Тихова в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области находится на личном контроле врио губернатора региона Сергея Цивилева. Об этом сообщил представитель обладминистрации.

«Врио губернатора Сергей Цивилев держит ситуацию на контроле», — приводит «РИА Новости» комментарий собеседника агентства.

Инцидент произошел 7 сентября. Шахту подтопило на глубине 320 м из-за поломки водооткачивающего насоса. Под землей в этот момент находились 255 горняков, всех их уже вывели на поверхность.

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