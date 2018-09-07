В Госдуме предложили запретить ремонт дорог днем

В России могут запретить проводить ремонтные работы в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает RT.

Планируется, что исключение будет сделано лишь в чрезвычайных случаях.

Цель инициативы — сократить заторы на дорогах и избежать экономических потерь из-за простоя транспорта.

По мнению депутата, ущерб от простоя может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе в ночную смену.

«Необходимо понимать, что всё это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы — это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России», — сказал Сухарев.

Также он отметил, что многочасовое стояние в пробках омрачает отпуск граждан. В Росавтодоре 6 сентября сообщили, что ликвидируют более 800 аварийных участков на федеральных дорогах к 2020 году.