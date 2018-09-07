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СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями США вблизи Аляски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Американские истребители F-22 осуществили перехват и сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над западным побережьем Аляски, сообщает 6 сентября The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.

По его словам, российские самолеты были обнаружены вблизи Алеутских островов 1 сентября. Бомбардировщики находились в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Отмечается, что F-22 сопровождали Ту-95 до полного выхода из отслеживаемой зоны, простираемой на 320 км.

«Российские бомбардировщики не нарушили границу воздушного пространства США и Канады», –– подчеркнул Кучарек.

В мае американские СМИ также сообщили о сопровождении истребителями F-22 российских военных самолетов над Аляской.

В Минобороны РФ тогда отметили, что ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолеты Ту-142 ВКС России осуществили полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Встреча с американскими F-22 длилась 40 минут на расстоянии 100 км.

В ведомстве подчеркнули, что Ту-95 выполнили все задачи воздушного патрулирования, а полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.

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