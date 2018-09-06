Иномарка сбила пенсионерку после столкновения с бензовозом в Нижнем Тагиле

Пожилая женщина-пешеход пострадала при столкновении бензовоза и легкового автомобиля в Нижнем Тагиле.

Авария произошла в среду, 5 сентября, на перекрестке улицы Юности и Ленинградского проспекта. Момент происшествия попал на видео. На нем видно, что бензовоз остановился на дороге, пропуская пешеходов, но в этом время справа от него останавливается легковой автомобиль, попав при этом в «слепую зону» для водителя грузовика.

Начав движение бензовоз задевает легковой автомобиль, отчего тот вылетает на пешеходную зону и сбивает пенсионерку, пишет ТагилСити.ру.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, женщина получила синяки и ссадины. Ее осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.