Иномарка сбила пенсионерку после столкновения с бензовозом в Нижнем Тагиле
Пожилая женщина-пешеход пострадала при столкновении бензовоза и легкового автомобиля в Нижнем Тагиле.
Авария произошла в среду, 5 сентября, на перекрестке улицы Юности и Ленинградского проспекта. Момент происшествия попал на видео. На нем видно, что бензовоз остановился на дороге, пропуская пешеходов, но в этом время справа от него останавливается легковой автомобиль, попав при этом в «слепую зону» для водителя грузовика.
Начав движение бензовоз задевает легковой автомобиль, отчего тот вылетает на пешеходную зону и сбивает пенсионерку, пишет ТагилСити.ру.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, женщина получила синяки и ссадины. Ее осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.