Прямой эфир

Иномарка сбила пенсионерку после столкновения с бензовозом в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилая женщина-пешеход пострадала при столкновении бензовоза и легкового автомобиля в Нижнем Тагиле.

Авария произошла в среду, 5 сентября, на перекрестке улицы Юности и Ленинградского проспекта. Момент происшествия попал на видео. На нем видно, что бензовоз остановился на дороге, пропуская пешеходов, но в этом время справа от него останавливается легковой автомобиль, попав при этом в «слепую зону» для водителя грузовика.

 

Начав движение бензовоз задевает легковой автомобиль, отчего тот вылетает на пешеходную зону и сбивает пенсионерку, пишет ТагилСити.ру.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города, женщина получила синяки и ссадины. Ее осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017