Старейшую в мире сыроварню обнаружили в Средиземноморье

Американские ученые обнаружили самые древние следы сыроварения в Средиземноморье на побережье Адриатического моря в Хорватии. Об этом пишет журнал Plos One.

Исследователи обнаружили 47 керамических осколков со следами жиров молока, мяса, рыбы и жирных кислот, которые связаны с ферментацией молока. Возраст находки оценивается в 7200 лет, сообщает телеканал «360».

Раскопки проходили в двух хорватских неолитических деревнях — Данило Битинь и Покровнике. Их жители использовали для каждого вида пищи свой вид керамики. Сырные остатки чаще всего встречались на решетах и воронкообразных сосудах в виде частей животного или человека — ритонах. В исследовании отмечается, что это соответствует технологическому процессу производства сыра, когда сыворотка отделяется от створоженной массы через керамическое или тканевое сито.

По словам Сары Макклюр из университета штата Пенсильвания, хотя молоко и сыры были доступны человечеству с начала эпохи сельского хозяйства (9 тыс. лет назад), самые древние материальные свидетельства производства сыра до сегодняшнего времени датировались началом бронзового века (около 5 тыс. лет назад).

В августе текущего года группа исследователей Каирского университета во главе с Энрико Греко обнаружила в египетской гробнице кусок сыра возрастом не менее 3,2 тыс. лет.