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В Кремле высказались о создании «православного Ватикана»

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Фото: Depositphotos
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Вопрос о реконструкции центра Сергиева Посада не подлежит согласованию с главой государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что это «региональный вопрос», который находится в компетенции региональных и муниципальных властей.

«То есть здесь сама постановка вопроса — «согласовано ли это с главой государства» — она неправомерна», — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли планы по реконструкции с президентом и поддерживает ли он их.

О планах создания «православного Ватикана» на базе Сергиева Посада сообщило Би-би-си со ссылкой на бывшего министра строительства и участника переговоров о реконструкции центра города Михаила Меня.

В августе член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что проект строительства находится в разработке, а власти Сергиева Посада поставлены в известность об этом. Он добавил, что проект благословлен патриархом и представлен президенту России.

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