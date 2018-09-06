Энергетика дружбы

Россия планирует поставлять во Вьетнам сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Встреча лидеров, прошедшая в сочинской резиденции Бочаров ручей, завершилась подписанием целого ряда важных документов, касающихся сотрудничества в энергетике, торгово-экономической сфере и в области обеспечения международной информационной безопасности. Одной из важных стала договоренность о расширении практики использования в сделках национальных валют. По мнению экспертов, российско-вьетнамские отношения имеют большой потенциал для развития.

Москва и Ханой являются давними стратегическими партнерами, отметил российский лидер, комментируя итоги встречи с вьетнамским коллегой. Сотрудничество двух государств сегодня развивается на принципах взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга, подчеркнул президент.

- Мы довольны тем, как складываются межгосударственные связи, - заявил Владимир Путин, открывая встречу с Нгуен Фу Чонгом, - Мы наблюдаем позитивную динамику и по линии политического взаимодействия, в экономике, военно-технической сфере.

Цель визита вьетнамской делегации в Россию – дальнейшее укрепление этого сотрудничества, отметил Нгуен Фу Чонг.

- Очень рад возможности встретиться лично с сами, уважаемый товарищ президент, – другом вьетнамского народа, человеком, которого очень уважают жители нашей страны, - сказал он.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам углубления торгово-экономического взаимодействия двух государств. В прошлом году российско-вьетнамский товарооборот вырос на 36,5% и достиг рекордного значения почти в $6 млрд, привел данные президент РФ. Позитивная динамика сложилась и по итогам первого полугодия 2018 года: товарообмен увеличился ещё на 18%, подчеркнул он.

Владимир Путин предложил вьетнамским партнерам активнее инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Сибири. В свою очередь, Москва примет участие в модернизации и строительстве новых электростанций во Вьетнаме.

- Будем расширять взаимодействие и в нефтегазовой сфере, - отметил Владимир Путин.

Сегодня во Вьетнаме работают все крупнейшие российские энергетические компании, подчеркнул он.

- Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки во Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива, создание соответствующей инфраструктуры, - сообщил президент РФ. - Российские предприятия заинтересованы в подключении к модернизации электроэнергетических объектов, возведённых ещё при содействии СССР, а также в сооружении новых электростанций. Продолжается работа над проектом создания во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий.

По итогам переговоров госкорпорация "Росатом" подписала с министерствами Вьетнама меморандумы о взаимопонимании в областях подготовки кадров для атомной промышленности страны и о сотрудничестве в вопросах формирования позитивного общественного мнения в отношении проекта строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. А Министерство энергетики России и министерство промышленности и торговли Вьетнама подписали меморандум, по которому договорились сотрудничать в вопросах поставки сжиженного природного газа (СПГ) и развития газовой электрогенерации.

Заинтересована Москва и в активизации сотрудничества в военно-технической сфере, отметил российский лидер.

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, речь идет, в частности, о техническом обслуживании военной техники Вьетнамской народной армии. Портфель заказов Вьетнама по линии ВТС сегодня превышает $1 млрд, уточнил он.

Еще одним важным достижением встречи двух лидеров в Сочи стала договоренность о расширении практики использования нацвалют в совместных сделках, отметил Владимир Путин, подчеркнув необходимость активизации взаимных поставок между Вьетнамом и ЕАЭС.

- Будем придавать динамику и соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, которое вступило в силу в 2016 году, - сказал он. - Договорились заниматься вопросами расширения номенклатуры встречных товарных поставок. Речь прежде всего идет об увеличении доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Большое внимание на встрече лидеров двух стран было уделено гуманитарной составляющей взаимоотношений. По словам российского лидера программа, которую подписали министерства культуры двух стран, предусматривает большой спектр культурных мероприятий. Как отметил Владимир Путин, турпоток из России во Вьетнам в 2017 году увеличился на 30%.

Потенциал развития

Российско-вьетнамские отношения имеют большой потенциал для развития, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

- Между двумя странами есть абсолютное понимание по решению экономических, военных и других вопросов, - заявил он "Известиям". - Прошедшая встреча очень важна. У нас большой круг взаимных интересов. Инвестиции идут как в одну, так и в другую сторону. Нам надо наращивать наш торгово-экономический потенциал с Вьетнамом и это запланировано, включая традиционное многолетнее сотрудничество в области военно-технического взаимодействия.

Парламентарий подчеркнул, что Россия активно развивает взаимоотношения и с другими странами региона.

России необходимо развивать отношения с Вьетнамом и другими государствами Юго-восточной Азии, согласен и ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН Григорий Локшин.

- Вьетнам занимает важное место в повороте на Восток, который происходит сейчас. Нельзя, чтобы этот поворот сводился только к тому, чтобы развивались наши отношения с Китаем. Важно, чтобы рядом с Китаем был еще и Вьетнам, и некоторые другие страны АСЕАН для диверсификации нашей внешнеэкономической политики, - считает эксперт.

Нгуен Фу Чонг пробудет в России до 8 сентября. У генсека ЦК вьетнамской компартии запланированы переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и руководством российских нефтегазовых компаний, которые работают во Вьетнаме.