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«Секс-гуру» Алекс Лесли заболел в тюрьме

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Фото: TASS/AP/Sakchai Lalit
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Так называемый секс-тренер Алекс Лесли, которого обвиняют в организации обслуживания сексуального характера в Таиланде, обратился к властям тюрьмы Паттайи за врачебной помощью.

Как рассказал «РИА Новости» в четверг, 6 сентября, адвокат Лесли Саттхапхон Сийоха, его доверителя отвезли в сопровождении тюремной охраны.

Диагноз Лесли связан с сосудами ног и сердечной мышцы, ему выписали лекарства, добавил он. Курс лечения пройдет амбулаторно, так как госпитализация арестованному не потребовалась.

Граждане России и Белоруссии, в числе которых Лесли, были арестованы в феврале, суд оправдал их по обвинению о нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности, но расследуется уголовное дело о создании преступного сообщества, организованно предоставляющего услуги сексуального характера. Если суд признает их виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

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