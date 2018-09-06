Вся жизнь — борьба: Роджер Уотерс отмечает юбилей

В четверг, 6 сентября, 75 лет исполняется рок-музыканту Роджеру Уотерсу. Когда-то британец прославился, став одним из участников и едва ли не главным автором текстов Pink Floyd в эпоху расцвета группы, а сегодня, несмотря на возраст, продолжает собирать стадионы с сольными концертами и поддерживает деятельность общественных активистов. Все грани карьеры Роджера Уотерса — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/Andrew Whittuck
Участники «золотого состава» Pink Floyd: Роджер Уотерс, Ник Мейсон, Сид Барретт и Рик Райт (справа налево) позируют в студии в 1967 году — спустя всего два года после основания группы
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Фото: Getty Images/Andrew Whittuck
Именно Уотерс и Барретт в 1965 году стали инициаторами создания группы, а к середине 1970-х Уотерс был едва ли не единственным (и точно главным) автором песен Pink Floyd
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/George Wilkes
Не только в СССР пользовались популярностью фотокарточки с коврами. Вот, например, Роджер Уотерс с его первой женой, Джуди Трим, в 1974 году. Сейчас музыкант женат в четвертый раз
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Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives
По-настоящему прославил участников Pink Floyd альбом The Wall, который вышел в 1979 году — это была их одиннадцатая пластинка, большую часть песен для нее написал, конечно, Роджер Уотерс
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Фото: Getty Images/Michael Putland
К концу 1980-х Уотерс покинул группу, а в 1990 году, после падения Берлинской стены, выступил со специальной программой The Wall в Берлине — тогда шоу собрало почти 250 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/ZUMA/f84
В последний раз участники изначального состава Pink Floyd выступили вместе в 2005-м — после этого Уотерс занимался только сольной карьерой
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sebastian Gabsch
Уотерс известен своей общественной деятельностью, причем в самых разных странах — в 2013 году в Германии он поддержал протесты против сноса фрагмента Берлинской стены, ставшего своеобразной галереей под открытым небом и получившего название East Side Gallery. Именно там художник Дмитрий Врубель нарисовал знаменитое граффити, изображающее поцелуй Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эрика Хонеккера
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Фото: Getty Images/Corbis/Rune hellestad
С середины 1980-х годов как сольный музыкант он выпустил два концертных и пять студийных альбомов — один из них вышел в 2017 году
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Весной 2018 года началась европейская часть большого тура Роджера Уотерса Us + Them, в рамках которого он в том числе исполнял песни с нового альбома. В конце августа она завершилась двумя концертами, которые музыкант дал в Москве и Петербурге
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