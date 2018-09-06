Вся жизнь — борьба: Роджер Уотерс отмечает юбилей

В четверг, 6 сентября, 75 лет исполняется рок-музыканту Роджеру Уотерсу. Когда-то британец прославился, став одним из участников и едва ли не главным автором текстов Pink Floyd в эпоху расцвета группы, а сегодня, несмотря на возраст, продолжает собирать стадионы с сольными концертами и поддерживает деятельность общественных активистов. Все грани карьеры Роджера Уотерса — в галерее портала iz.ru