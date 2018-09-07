США до сир пор остаются ключевым игроком, который не просто определяет судьбу балканских народов, но и диктует им, как и в какой момент дышать. На днях помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл поговорил по телефону с президентом Сербии Александром Вучичем и напомнил об «ожидании США достижения всеобъемлющего и долгосрочного решения в диалоге» с Косово. Этот регион сербы считают своей исторической колыбелью, он был отторгнут от страны в результате поддержанного Штатами и всем блоком НАТО мятежа косовских албанцев в конце 1990-х.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что главным виновником и самой причиной войн в бывшей Югославии в 1990-е годы, которые привели к распаду мощной и процветающей страны, были именно Соединенные Штаты. Вашингтон обкатал на Западных Балканах свою тактику по расчленению чужой государственной территории на отдельные «лоскутные княжества» для утверждения своего доминирования в регионе. С малыми и беззащитными странами и с их доморощенными «элитами» справиться куда проще, чем с одной монолитной державой, каковой, несомненно, в масштабе региона была Югославия. В результате в сферу американского влияния втянуты все без исключения республики бывшей Югославии. Членами НАТО стали Хорватия, Словения и Черногория. На пороге вступления в НАТО — Македония, а также Босния и Герцеговина (БиГ) — искусственное государственное образование, сколоченное по лекалам написанных американцами Дейтонских соглашений от 1995 года.

Фактическим членом НАТО стало и Косово, где США создали свою главную военную базу на Западных Балканах. Однако Косово, являясь главным и верным американским слугой в регионе, формально не удовлетворяет требованиям, по которым некая страна могла бы стать членом «цивилизованного мира», то есть членом НАТО и Евросоюза. Косово, как и прежде, враждует с Сербией, которая в отличие от США и всей Европы (за исключением Испании) не признает его независимости и по-прежнему считает этот край своей неотъемлемой территорией. Этот конфликт, кроме всего прочего, не позволяет Косово стать членом ООН, что, несомненно, «оправдало» бы американское вмешательство в дела Югославии и придало бы видимость законности нынешним косовским властям. А она лидерам косоваров нужна как воздух — и президенту Хашиму Тачи, и премьеру Рамушу Харадинаю, которых Сербия обвиняет в массовых убийствах мирных сербов и торговле человеческими органами во времена вооруженного конфликта.

Таким образом, сегодня главный объект атаки США на Западных Балканах — это Сербия, как моральный наследник Югославии, как ближайший духовно-исторический союзник России и как главное препятствие для окончательного узаконивания преступного вооруженного вмешательства США во внутренний югославский конфликт на стороне косовских албанцев.

Сейчас Сербию ломают через колено и, судя по всему, официальный Белград готов пойти на уступки. Очередной раунд переговоров президента Косово Хашима Тачи и президента Сербии Александра Вучича при посредничестве главы европейской дипломатии Федерики Могерини должен пройти 7 сентября в Брюсселе. Примечательно, что косовские албанцы не просто добиваются от Сербии — при поддержке ЕС и США — своего признания, но идут еще дальше и под шумок требуют присоединения к Косово южных областей Сербии, где компактно проживают албанцы (территории общин Прешево, Буяновац и Медведже) в обмен на заселенные сербами северные районы Косово. Хашим Тачи открыто заявил, что планирует предложить на переговорах с Белградом присоединить к Косово эти территории.

Примечательно, что в последнее время эта идея постоянно муссируется в сербских СМИ, подконтрольных власти. Президент Вучич заявляет, что выступает за «разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем». Сербский лидер говорил также, что сербские власти «готовы к компромиссному решению».

Между тем против какого бы то ни было торга территориями, против всякого разговора о «разграничении с албанцами» выступает Сербская православная церковь, имеющая огромное влияние на население страны. Оппозиция Вучичу, как и значительная часть сербов, полагает, что договор с Косово о «разграничении» территорий или, если говорить прямо, об обмене территориями, будет де-факто и де-юре признанием Сербией независимости Косова. Это станет тем самым «юридически обязывающим соглашением» между Сербией и самопровозглашенным Косово, которое даст официальному Белграду путевку в ЕС, а косовским албанцам — в НАТО, ЕС и ООН.

По некоторым данным, подписание такого соглашения между Сербией и Косово в ЕС ожидают к весне 2019 года. Однако станет ли это соглашение гарантией мира и стабильности на Западных Балканах? Есть множество причин в этом серьезно сомневаться.

Во-первых, как уже сказано выше, против любого соглашения с албанцами и признания независимости Косово выступает значительная часть населения Сербии. И что может случиться в стране, если это произойдет, — никто судить не берется. Очевидно то, что внутреннему миру в Сербии это точно способствовать не будет.

Во-вторых, фактическое признание Сербией независимости Косово еще больше подтолкнет косоваров к реализации идеи «Великой Албании». Пару месяцев назад Хашим Тачи обратился к президенту Албании с просьбой выдать албанские паспорта всем жителям Косово. Что за этим стоит, как не желание объединить две страны? Тачи не раз говорил, что если Европа закроет для Косово свои двери, то «все албанцы будут жить в одной стране». Это прямой шантаж Евросоюза, который, несомненно, поддержит и эти «начинания» албанцев.

В-третьих, сюда надо присовокупить аналогичные сепаратистские желания албанцев, живущих в соседней Македонии. Недавний внутренний кризис в ней, внешне выразившийся в потасовках в местном парламенте, был обусловлен именно стремлением албанского меньшинства расчленить единую страну на албанскую и македонскую части с тем, чтобы в перспективе заселенные албанцами территории смогли отделиться от Македонии и влиться в Албанию. Не стоит забывать и то, что юг Черногории, примыкающий к Албании, также населен албанцами, которые в случае чего в стороне не останутся.

В-четвертых, надо учитывать незатихающую вражду между входящими в БиГ Республикой Сербской (РС), населенной сербами, и остальной федерацией в лице мусульман-бошняков и католиков. Президент РС Милорад Додик не раз говорил, что если Сербия будет принуждена признать Косово, то и Республика Сербская потребует своей независимости от БиГ.

Одним словом, до мира на Балканах еще очень далеко. А с вероятным подписанием «юридически обязывающего соглашения» между Сербией и Косово, чего усердно добиваются США и ЕС, Балканы еще прочнее закрепят за собой мало почетное звание «пороховой бочки Европы».

Автор — эксперт РИСИ

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