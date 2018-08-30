В Бразилии — крупнейшей стране Латинской Америки — дан старт избирательной кампании в преддверии намеченных на 7 октября всеобщих выборов. В их ходе будут избираться президент, депутаты Национального конгресса (парламента), губернаторы и депутаты законодательных собраний штатов. Главная интрига вокруг вопроса: кто станет президентом. Политические наблюдатели единодушны в том, что нынешняя кампания — самая удивительная и неопределенная за всю историю Бразилии. В списке кандидатов (а их 13 человек) значится экс-президент страны Луис Инасио Лула да Силва, который с апреля этого года отбывает 12-летний тюремный срок по весьма сомнительному обвинению в коррупции. И вне зависимости от того, лишит ли его Избирательный трибунал статуса кандидата или нет, вся избирательная кампания и сами выборы президента пройдут, так сказать, в тени Лулы да Силвы, который, даже не участвуя в выборах лично, окажет на их исход решающее влияние.

Фактический лидер левой Партии трудящихся (ПТ) Лула да Силва — самый популярный политик за всю новейшую историю Бразилии. По опросам общественного мнения, сейчас за него готовы голосовать 37 % избирателей. Это означает, что он легко прошел бы во второй тур голосования и практически точно снова стал бы президентом. Его ближайший соперник — правый кандидат Жаир Болсонаро (Jair Bolsonaro) — пользуется поддержкой лишь 18 % избирателей. За троих других самых «сильных» из оставшихся 10 кандидатов готовы проголосовать от 1% до 6% бразильцев, имеющих право голоса.

За что сидит Лула да Силва? Уже после президентского срока его осудили по обвинению в том, что он якобы получил в качестве взятки от строительной компании OAS в обмен на содействие в получение подрядов от государства элитную квартиру стоимостью в $1,1 млн. Сам он это отрицает.

Между тем Партия трудящихся на днях смогла вписать Лулу да Силву в список кандидатов в президенты. Саму запись кого-либо в список кандидатов закон не запрещает. Но, как ожидается, уже в сентябре Избирательный трибунал вычеркнет имя экс-президента из списка кандидатов, основываясь на законе, который запрещает участие в избирательной кампании осужденных по тем статьям, по которым осужден Лула. Вот такая казуистика. Адвокаты, тактика которых до конца не раскрывается, намерены добиваться того, чтобы Лула да Силва остался в списке кандидатов как можно дольше. Лула руководит своей избирательной кампанией прямо из тюрьмы в городе Куритиба, превратив свою камеру в рабочий кабинет и ежедневно принимая у себя своих адвокатов и добровольных помощников.

Если Лула да Силва будет выброшен из избирательной гонки, его место в списке кандидатов займет его преемник, бывший мэр города Сан-Паулу Фернандо Хаддад. Сейчас за него готовы голосовать лишь 4% бразильцев. Как полагают многие в Бразилии, Лула делает расчет на то, что после его выбывания из гонки все голоса его сторонников перейдут Хаддаду.

За что бразильцы любят Лулу да Силву? В годы своего президентства (2003 –2011) он проводил социально-экономические реформы в пользу беднейших слоев населения и не в интересах олигархического капитала и транснациональных корпораций. При нем была реализована одна из самых ярких социальных программ — программа «социального пакета», по которой 12 млн беднейших семей получают ежемесячные денежные пособия при условии, что их дети ходят в школу. Уровень бедности при Луле упал до рекордно низкого уровня.

При нем отмечены новые тенденции в области внешней политики страны: США теряли контроль над Бразилией. При Луле да Силве Бразилия стала членом БРИКС. Эта организация в своей деятельности и перспективном планировании сотрудничества ориентируется, естественно, не на директивы из США, а на интересы социально-экономического развития стран-участниц.

Именно эти факторы являются глубинной причиной атаки на Лулу да Силву и суда над ним. Его возвращение на пост президента вернуло бы Бразилию в прежнее русло сближения с Россией, и США вновь оказались бы на обочине внешней политики страны. А потому непредвзятость бразильского суда под большим вопросом.

Левые силы в Латинской Америке, особенно кубинцы, утверждают, что всё происходящее с Лулой да Силвой — это провокация, цель которой — не допустить его до президентских выборов. И не сомневаются, что главная заинтересованная сторона в отстранении Лулы от выборов — это США.

Вероятная победа Хаддада, как «полномочного представителя» народного любимца Лулы да Силвы, окажет серьезное воздействие на баланс политических сил в странах Латинской Америки. Сегодня в большинстве государств континента наблюдается некая «магическая тенденция» прихода к власти тех сил, которые безропотно смотрят в сторону Вашингтона и ловят на лету все исходящие оттуда указания.

Почему «магическая»? В контексте суда над Лулой любопытно выглядит тот факт, что бывшие и действующие президенты и высокопоставленные госслужащие многих стран Латинской Америки один за другим в последнюю пару лет подвергались обвинениям в коррупции в рамках так называемого дела фирмы Odebrecht. Такое впечатление, указывают многие, что США «подсадили» латиноамериканских политиков на «крючок коррупции», а затем устроили публичную порку Луле, чтобы показать, что может быть с непослушными.

Кстати, это проливает свет на то обстоятельство, что Соединенным Штатам в последний год довольно легко удалось сколотить антивенесуэльский и антиникарагуанский блок из значительной части латиноамериканских стран, которые наперебой «коллективно» осуждают «диктатуры» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Как известно, эти страны проводят независимую от США политику и стремятся поддерживать дружественные связи с Россией.

Победа Партии трудящихся на выборах в Бразилии, кем бы она ни была представлена — Лулой или Хаддадом, станет серьезным препятствием для реализации планов США по утверждению своего доминирования в регионе к югу от Рио-Гранде.

Автор — эксперт РИСИ

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