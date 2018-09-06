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Скончался актер Кристофер Лоуфорд

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский актер Кристофер Лоуфорд умер в возрасте 63 лет, сообщает TMZ.

Лоуфорд приходился племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди и прославился ролями в таких фильмах, как «Терминатор-3: Восстание машин», «Крутые парни», «Все мои дети» и «Главный госпиталь».

Актеру стало плохо во время занятий йогой. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Точная причина смерти еще не установлена. По данным полиции, артист скончался по «естественным причинам».

Отмечается, что Лоуфорд также долгое время работал журналистом в издании EXTRA и писал книги. Произведение «Симптомы снятия» даже стало бестселлером.

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