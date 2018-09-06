В Австрии обнаружили кенгуру

Кенгуру, сидящего у дороги, обнаружили в Австрии. Об этом сообщило издание ORF.at.

«На поляне сидел настоящий живой кенгуру», — цитирует издание местную жительницу.

Она добавила, что животное передвигалось прыжками в сторону леса.

Местные власти оказались в полной растерянности относительно того, откуда в европейской стране могло появится это сумчатое животное.

Полиция не смогла установить хозяина животного, а в зоопарках не сообщали о пропаже.

28 июля стало известно о вреде, который кенгуру приносят жителям австралийского штата Новый Южный Уэльс — животные перемещаются по пастбищам, полностью уничтожая угодья. Местные жители бьют тревогу из-за заметно возросшей численности сумчатых.