Россия взяла курс на внедрение аддитивных технологий

В России разработана программа по развитию и внедрению аддитивных технологий до 2025 года. Об этом в интервью «Известиям» сообщил академик РАН, генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов Евгений Каблов.

Главное отличие от традиционных технологий в том, что аддитивные (от слова add — добавить. — iz.ru) позволяют расходовать ровно такое количество материала, которое необходимо для готовой детали.

Новые технологии, на которых базируется, например, 3D-печать, позволяют увеличить производительность труда в 30 раз, довести коэффициент использования материала до 98%, снизить массу конструкции на 50%. На их развитие понадобится 89,2 млрд рублей.

При этом это даст возможность отказаться от аддитивных машин иностранного производства, чье программное обеспечение ограничено контрактами.

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«Нам очень нужен прорыв»