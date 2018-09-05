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Виктор Ан завершил карьеру

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Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Последний раз на шорт-треке спортсмен выступал в апреле. Шестикратному олимпийскому чемпиону уже 34 года. Легенда шорт-трека решил, что с него хватит медалей. Русскому корейцу предлагали тренерский пост в сборной. Причина отказа — семейные обстоятельства. 

До декабря 2011 года Виктор Ан представлял Южную Корею. Принял российское гражданство и выступил на сочинской Олимпиаде. Результат — 3 золотые медали, одна бронзовая и народная любовь. Ан ушел из большого спорта самым титулованным шорт-трекистом. 

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