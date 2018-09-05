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ОЗХО подтвердила выводы Лондона об использованном в Солсбери и Эймсбери веществе

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Постпредство РФ прокомментировало заявление Британии по делу в Эймсбери. По их мнению, Великобритания пытается манипулировать общественным мнением. Ранее глава МИД Джереми Хант заявил: ОЗХО полностью согласна с их выводами. Он заверил: в докладе организации сказано — в Эймсбери использовался «Новичок». Это не совсем так — точного названия яда в документе нет. 

ОЗХО подтверждает, что и в Солсбери, и в Эймсбери использовалось одно вещество. Но в двухстраничном документе следа «Новичка» нет. Кроме того, подтвердить, что образцы были из одной партии, нельзя. Дело в том, что флаконы подвергались воздействию окружающей среды. 

 

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