Крупный косплей-фестиваль прошел в Китае

Комиксы, аниме и косплей захватывают китайскую молодежь. На второй фестиваль BILIBILI WORLD EXPO пришли 170 тыс. человек. На выставке представляют новинки местной гик-культуры. Переодеваются теперь в своих, а не японских персонажей. Даже читать предпочитают не японскую мангу, а китайскую маньхуа.

По оценкам экспертов, к 2020 году рынок анимации в Китае достигнет $2,2 млрд. Бум гик-культуры связывают с родившимися с 1990 по 2009 год. У повзрослевших фанатов японских мультфильмов уже есть дети. Новое поколение и планируют завоевать китайские аниматоры.