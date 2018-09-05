Рекламная кампания Nike обернулась «огненным протестом»

Рекламная кампания одного из крупнейших брендов обернулась скандалом. Производитель спортивной одежды подписал звезду американского футбола. Не все покупатели обрадовались Колину Капернику на плакатах. Спортсмен два года назад отказался вставать при исполнении гимна. Игрок заявил, что не гордится страной, притесняющей людей по цвету кожи. Большинство зрителей усмотрели в поступке пиар и неуважение к гимну. Колин с 2016 года почти не играет, он уверен, что это заговор клубов.

Действия Каперника разбудили страсть к пиромании, прямо как в Средневековье. Владельцы одежды и обуви сжигают ее на заднем дворе. Менее радикальные срезают логотип. Неизвестно, сколько продлится огненный протест, но бренд уже сейчас теряет деньги.