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Инспекторы Роспотребнадзора закрыли колодцы в Башкирии после проверки

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Специалисты Роспотребнадзора провели проверку на территории Подлесненского сельсовета в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан и выявили несколько нарушений. В частности, в воде из колодцев было обнаружено повышенное содержание нитратов.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, в питьевой воде из колодцев в деревне Подлесное и селе Ишпарсово было обнаружено содержание вредных веществ, в том числе повышенного содержание нитратов. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе проверки было установлено, что сельсоветом не проводятся чистки колодцев с одновременным текущим ремонтом, которые должны происходить минимум раз в год. Помимо этого, не осуществляется производственный контроль воды.

Колодцы были закрыты. Главе сельсовета было вынесено представление с требованием устранить нарушения до 15 ноября 2019 года. Также его обязали выплатить штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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